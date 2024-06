Margaretner AC bezwingt Yellow Star dank Marinkovic-Dreierpack in torreichem Duell

Die Begegnung zwischen dem F.C. Yellow Star Simmering und Margaretner AC endete am letzten Spieltag der 1. Klasse A mit einem 5:3-Sieg der Gäste. Trotz einer frühen Führung der Margaretner und einem scheinbar komfortablen Vorsprung zur Halbzeit, kämpften sich die Hausherren im zweiten Durchgang zurück, konnten jedoch das Blatt nicht wenden. Besonders Aleksandar Marinkovic und Marcel Kainz stachen mit ihren Leistungen hervor und waren maßgeblich am achten Saisonsieg der Margaretner beteiligt.

Gäste dominieren die erste Halbzeit - Marinkovic schnürt Dreierpack

Das Spiel begann bei hohen Temperaturen auf dem Kunstrasen-Platz der Ostbahn XI Anlage mit einem leichten Vorteil für Margareten. Die Gäste waren von Beginn an aktiver und konnten bereits in der 13. Minute durch Aleksandar Marinkovic in Führung gehen, der nach einem idealen Pass den Ball von der Strafraumgrenze ins linke Eck spitzelte.

Nur elf Minuten später erhöhte Fabio Kainz durch einen präzisen direkten Freistoß vom linken 16er-Eck ins lange Kreuzeck auf 0:2. In der 27. Minute erzielte Dominik Holzbrecher nach einer Hereingabe von links den Anschlusstreffer für Yellow Star zum 1:2. Doch die Freude währte nur kurz, denn Marinkovic war erneut zur Stelle und traf innerhalb von zwei Minuten doppelt: Zunächst in der 35. Minute aus 13 Metern ins rechte Eck und dann in der 38. Minute nach einem Abpraller von Tormann Julian Schuster zum 1:4. In den letzten Minuten der ersten Halbzeit dominierte der Margaretner AC weiter das Spiel, und so ging es mit einem komfortablen Vorsprung in die Pause.

Yellow Star startet zu zehnt Aufholjagd - Entscheidung in Minute 81

Die zweite Halbzeit begann mit einem Schock für Yellow Star, als Dominik Holzbrecher in der 52. Minute aufgrund einer Gelb-Roten Karte das Feld verlassen musste. Trotz Unterzahl zeigten die Gastgeber großen Kampfgeist. In der 60. Minute bekamen die Hausherren einen Elfmeter zugesprochen, den Rene Mjka sicher zum 2:4 verwandelte.

Yellow Star gab sich nicht geschlagen und kam weiter zu Chancen. Mathias Kellner verfehlte in der 64. Minute nur knapp mit einem Freistoß aus 17 Metern, der an die Latte gelenkt wurde. Doch es sollte noch spannender werden: In der 74. Minute verkürzte erneut Mjka, diesmal nach einem schönen Spielzug, auf 3:4. Das Spiel war wieder offen, und Yellow Star schöpfte neuen Mut.

Die entscheidende Szene folgte jedoch in der 81. Minute. Ein Schuss von Mersed Kisic aus 23 Metern wurde von Goalie Schuster nur kurz abgewehrt, Kainz nutzte die Gelegenheit und staubte zum 3:5 ab. Dieser Treffer nahm Yellow Star den Wind aus den Segeln, und die Gäste konnten die restlichen Minuten souverän über die Zeit bringen.

Nach drei Minuten Nachspielzeit endete das Spiel mit einem 3:5 zugunsten der Gäste. Trotz der Niederlage zeigte Yellow Star besonders in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung und machte das Spiel bis zum Schluss spannend.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (26550 Bonuspunkte)

1. Klasse A: Yellow Star : MAC - 3:5 (1:4)

81 Marcel Kainz 3:5

74 Rene Mjka 3:4

60 Rene Mjka 2:4

38 Aleksandar Marinkovic 1:4

35 Aleksandar Marinkovic 1:3

27 Dominik Holzbrecher 1:2

24 Fabio Kainz 0:2

13 Aleksandar Marinkovic 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.