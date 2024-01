UD Süssenbrunn: "Wollen wie voriges Jahr vor Gartenstadt und WBC stehen!"

Details Donnerstag, 04. Januar 2024 17:12

UD Süssenbrunn beendete die Hinrunde in der 1. Klasse B auf dem dritten Tabellenplatz. Die Donaustädter konnten 27 Punkte einfahren und sind damit wohl zufrieden. Auch wenn der Rückstand auf Leader WBC Freiheit sechs Punkte beträgt LIGAPORTAL sprach nun mit dem Obmann Patrick Lerch. Wir wollten wissen, was gerade im Verein passiert und ob sich die Saisonziele durch die Hinrunde verändert haben.

LIGAPORTAL: Wie zufrieden bist du mit der Hinrunde?

Patrick Lerch: "Wir haben eine gute Hinrunde gespielt, aber aus unserer Sicht keine sehr gute. Wir stehen im Moment verdient am 3. Tabellenplatz, knappe Niederlagen gegen Gartenstadt und Jedlesee, aber auch der ausgedünnte Kader haben leider nicht mehr zugelassen."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Patrick Lerch: "Die Highlights waren unter anderen wie man gegen Ottakring mit 10 Mann gekämpft hat bis zum Schluss und den Sieg eingefahren hat, aber auch das erste Heimspiel seit dem Komplettumbau in Süssenbrunn vor knapp 150 Zuschauern. Der 3:2-Auswärtssieg gegen Patron nach Rückstand darf bei dieser Aufzählung natürlich auch nicht fehlen."

LIGAPORTAL: Wie sehr genießt du die Winterpause?

Patrick Lerch: "Die Winterpause ist denke ich für alle Beteiligten sehr wichtig, um die Akkus wieder aufzuladen. Dennoch gibt es für Funktionäre natürlich kaum Stillstand, die Transferzeit fängt bald an und auch die Spieler wollen meist sehr schnell wieder am Platz stehen."

LIGAPORTAL: Wie hält sich das Team fit?

Patrick Lerch: "Ich möchte unseren Trainer Thomas Irsigler da nicht vorgreifen bei der Beantwortung dieser Frage, aber die Jungs haben meines Wissens nach Trainingspläne für die Pause bekommen (lacht)."

LIGAPORTAL: Haben sich die Saisonziele durch den Herbst verändert?

Patrick Lerch: "Nein, die Saisonziele haben sich dadurch nicht verändert. Wir waren in der Vorsaison (21/22) bereits auf dem 4. Tabellenplatz und haben bereits jetzt einen kleinen Step nach vorne gemacht, auch vom Punkteschnitt her. Somit werden wir weiter vorne angreifen und alles daran setzen, am Ende der Saison, wie auch im Vorjahr vor Gartenstadt und WBC zu liegen."

LIGAPORTAL: Wie wichtig sind Onlineportale wie Ligaportal für den Amateurfußball?

Patrick Lerch: "Ligaportal und andere Portale sind sehr wichtig für den Amateurfußball, die einzige Möglichkeit außerhalb von seinen eigenen Social Media Kanälen präsent zu sein. Wir sagen natürlich Danke für für die Berichterstattung und den Einsatz für den Amateurfußball, um Vereine auch in den unteren Ligen sichtbar zu machen."

LIGAPORTAL: Wie viele Punkte braucht es heuer für den Meistertitel?

Patrick Lerch: "Wie auch in den Vorjahren gehe ich davon aus dass es 63 bis 66 Punkte benötigen wird, um Meister zu werden."

LIGAPORTAL: Wird es Transfers geben?

Patrick Lerch: "Natürlich werden wir uns verstärken, speziell in der Breite aber auch gezielt auf manchen Positionen. Wir sind wirklich sehr zufrieden bis jetzt, unser Sportlicher Leiter Peter Wurz und das Trainerteam arbeiten gemeinsam mit dem Vorstand auf Hochtouren."