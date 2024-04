Zwei Elfmeter bringen FC Brigittenau drei Punkte gegen Penarol Wiennn Heinemann reicht Penarol nicht

Details Montag, 29. April 2024 07:14

FC Brigittenau und Penarol Wien lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Die Ausgangslage sprach für FC Brigittenau, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Enger ging es kaum: Das Heimteam hatte sich im Hinspiel knapp mit 3:2 behauptet.

Blitzstart der Gastgeber

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag FC Brigittenau bereits in Front. Gökdeniz Yamuc markierte in der vierten Minute die Führung. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, woraus aber nichts wird. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Referee die Akteure in die Pause.

Schlagabtausch

Im zweiten Durchgang schlägt dann Penarol zurück. Das 1:1 von Penarol stellte Paul Heinemann sicher (62.). Kurz darauf führt aber wieder Gastgeber. Yamuc schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft per Elfmeter auf die Siegerstraße (65.). In der 67. Minute war Heinemann aber wieder mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Talha Yilmazer noch einen Treffer vom Elfmeterpunkt parat hatte (89.). Schließlich strich FC Brigittenau die Optimalausbeute gegen Penarol Wien ein.

Nachdem FC Brigittenau die Hinserie auf Platz sieben abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt FC Brigittenau aktuell den zweiten Rang. FC Brigittenau machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem vierten Platz. Mit dem Sieg baute FC Brigittenau die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte FC Brigittenau zwölf Siege, ein Remis und kassierte erst sechs Niederlagen. Mit fünf Siegen in Folge ist FC Brigittenau so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Bei Penarol präsentierte sich die Abwehr angesichts 51 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (62). Nach 19 absolvierten Begegnungen nehmen die Gäste den siebten Platz in der Tabelle ein. Penarol Wien verbuchte insgesamt neun Siege, zwei Remis und acht Niederlagen.

Am kommenden Sonntag tritt FC Brigittenau bei ESV Ottakring an, während Penarol einen Tag zuvor Prater SV empfängt.

Stimme zum Spiel:

Gökdeniz Yamuc (Spieler Brigittenau): "Es war kein leichtes Spiel. Beide Manschaften waren sehr heiß und wollten den Sieg. Beide Mannschaften haben gute Chancen gehabt, doch am Ende hat Brigittenau gewonnen und die Serie auf 5 Spiele ausgebaut."

1. Klasse B: FC Brigittenau – Penarol Wien, 3:2 (1:0)

89 Talha Yilmazer 3:2

67 Paul Heinemann 2:2

65 Gökdeniz Yamuc 2:1

62 Paul Heinemann 1:1

4 Gökdeniz Yamuc 1:0

