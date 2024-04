UD Süssenbrunn nicht zu stoppen - klarer Sieg über ESV Ottakring

Details Montag, 29. April 2024 07:34

Mit UD Süssenbrunn und ESV Ottakring trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für den Gast schien UD Süssenbrunn aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Auf dem Papier ging UD Süssenbrunn als Favorit ins Spiel gegen ESV Ottakring – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel hatte UD Süssenbrunn bei ESV Ottakring mit 4:2 für sich entschieden. Damit liegt Süssenbrunn weiter drei Punkte vor Verfolger WBC Freiheit an der Tabellenspitze. Gartenstadt, das erneut nur 0:0 gegen Prater SV gespielt hat, hat schon fünf Punkte Rückstand.

Starke Gastgeber

Süssenbrunn begann konzentriert und verlagerte das Spiel vom Anpfiff weg in die Hälfte der Gäste. In der 9.Minute bereits zum ersten Mal Bewegung auf der Anzeigentafel, den Brunner trifft nach einem Eckball bereits früh zum 1:0 . Und in dieser Tonart ging es auch weiter, die Süssenbrunner kamen immer wieder zu guten Möglichkeiten, so war das 2:0 (36.) von Bellak nach einem Schuss von der Strafraumgrenze zu diesem Zeitpunkt mehr als verdient. Und die Heimischen setzten vor dem Halbzeitpfiff noch einen drauf, wieder war es Bellak, der in den Strafraum marschierte und regelwidrig von den Beinen geholt wurde. Den zurecht verhängten Elfmeter verwandelte Jusic in der 43.Minute sicher zum 3:0. Dann noch eine Schrecksekunde in der 45. Minute, als Jusic mit einem lauten Schrei zu Boden ging, und ausgewechselt werden musste.

Klare Sache

Im zweiten Abschschnitt kontrollierten die Süssenbrunner souverän und sehr Ballsicher das Spiel. Ottakring bekommt keinen Zugriff auf das Spiel und kann im gesamten Spiel nicht einziges Mal gefährlich werden. Die Heimischen haben zwar noch einige Einschussmöglichkeiten, scheitern aber an Stange und Latte.

Marc Brunner brachte ESV Ottakring in der neunten Minute ins Hintertreffen. Julian Bellak brachte den Ball zum 2:0 zugunsten von UD Süssenbrunn über die Linie (36.). Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (43.) schoss Emir Jusic einen weiteren Treffer für das Heimteam. Schlussendlich hatte UD Süssenbrunn die Hausaufgaben bereits im ersten Durchgang erledigt. Nach Wiederanpfiff betrieb ESV Ottakring Schadensbegrenzung und blieb ohne weiteren Gegentreffer.

Wer soll UD Süssenbrunn noch stoppen? Der Ligaprimus verbuchte gegen ESV Ottakring die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse B weiter an. Der Defensivverbund von UD Süssenbrunn ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 24 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen.

Durch diese Niederlage fällt ESV Ottakring in der Tabelle auf Platz fünf zurück. Die gute Bilanz von ESV Ottakring hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte ESV Ottakring bisher elf Siege, drei Remis und fünf Niederlagen.

ESV Ottakring baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. UD Süssenbrunn scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Nächster Prüfstein für UD Süssenbrunn ist Austria XVII (Sonntag, 13:30 Uhr). ESV Ottakring misst sich am selben Tag mit FC Brigittenau (10:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Thomas Irsigler (Trainer Süssenbrunn): "Alles in allem ein souveräner Auftritt und weitere wichtige drei Punkte. Eine starke Leistung meiner Mannschaft und verdiente drei Punkte. Wir hoffen natürlich, dass unser Spieler Jusic nichts Schlimmeres passiert ist und wünschen ihm gute Besserung."

1. Klasse B: UD Süssenbrunn – ESV Ottakring, 3:0 (3:0)

43 Emir Jusic 3:0

36 Julian Bellak 2:0

9 Marc Brunner 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.