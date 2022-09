Souveräner Dreier von ASV Gartenstadt!

Details Montag, 12. September 2022 08:00

SC Kopten kommt im neuen Fußballjahr einfach nicht auf die Beine und kassierte bereits zwei Niederlagen am Stück. An diesem Spieltag setzte es eine 2:5-Pleite gegen den ASV Gartenstadt. Bereits nach einer halben Stunde war die Partie quasi entschieden. In Halbzeit zwei wurde es für kurze Zeit zwar nochmals spannend, am Ausgang änderte sich dann aber nichts mehr - im Gegenteil.

Überragende 30 Minuten

Das Spiel lief von Anfang an in Richtung des Tors der Heimischen. Lukas Lindner brachte sein Team in der neunten Minute nach vorn. Und in der Tonart ging es weiter. In der 18. Minute brachte Fahrettin Kaya das Netz für Gartenstadt zum Zappeln. Mit dem 3:0 von Maximilian Gradischnig für die Gäste war das Spiel eigentlich schon entschieden (32.). Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Eren Aydin auf Seiten von Sportclub der Kopten aber zumindest noch das 1:3 (43.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Kurze kommt Spannung auf

Dass in den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit nochmal Spannung aufkam, dafür sorgten die Hausherren. Richard Strohmayer witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:3 für SC Kopten ein (48.). Nun war wieder alles möglich, doch der Hoffnung der Hausherren versetzten die Gäste wieder einen Dämpfer. Für den nächsten Erfolgsmoment von ASV Gartenstadt sorgte Fahrettin Kaya (60.), ehe Lindner das 5:2 markierte (93.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem Ligaprimus am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Sportclub der Kopten.

Der 13. Platz und neun Punkte lautete die Bilanz von SC Kopten am Ende der vergangenen Saison.

Der siebte Platz, den Gartenstadt mit den Leistungen in der Vorsaison erreichte, ist in dieser Spielzeit womöglich noch zu toppen.

Am kommenden Samstag trifft Sportclub der Kopten auf UFK Schwemm-De La Salle, ASV Gartenstadt spielt am selben Tag gegen ESV Ottakring.

1. Klasse B: Sportclub der Kopten – ASV Gartenstadt, 2:5 (1:3)

93 Lukas Lindner 2:5

60 Fahrettin Kaya 2:4

48 Richard Strohmayer 2:3

43 Eren Aydin 1:3

32 Maximilian Gradischnig 0:3

18 Fahrettin Kaya 0:2

9 Lukas Lindner 0:1