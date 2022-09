Mit neun Mann Ausgleichstreffer in letzter Sekunde!

Details Montag, 26. September 2022 11:22

Im Spiel von UD Süssenbrunn gegen ASV Gartenstadt gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 4:4.

Unglaubliche Anfangsphase

Fahrettin Kaya brachte sein Team bereits in der ersten Minute nach vorn. Doch die Gäste kamen postwendend zurück. Emir Jusic schockte Gartenstadt und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für UD Süssenbrunn (2./15.). Nehmerqualitäten bewiesen aber auch die Hausherren. In der 39. Minute war Fahrettin Kaya mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Torfestival geht weiter

In der 48. Minute erzielte Agron Meta das 3:2 für ASV Gartenstadt. Benjamin Zukrigl versenkte die Kugel zum 4:2 für die Gäste (63.). Jusic schlug doppelt zu und glich damit für UD Süssenbrunn aus (67./92.). Unglaublich, denn der Ausgleich in der Nachspielzeit erfolgte in zweifacher Unterzahl, da sowohl Alibasic als auch Vidakovic in der Schlussphase vom Platz flogen. Letztlich gingen das Heimteam und Gartenstadt mit jeweils einem Punkt auseinander.

Bei UD Süssenbrunn präsentierte sich die Abwehr angesichts zwölf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (13). Ein Punkt reichte UD Süssenbrunn, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun vier Punkten steht UD Süssenbrunn auf Platz neun. Die bisherige Saisonbilanz von UD Süssenbrunn bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Mit acht Punkten auf der Habenseite steht ASV Gartenstadt derzeit auf dem vierten Rang.

Für UD Süssenbrunn gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben.

Am kommenden Samstag tritt UD Süssenbrunn bei UFK Schwemm-De La Salle an, während Gartenstadt einen Tag später SR Donaufeld empfängt.

1. Klasse B: UD Süssenbrunn – ASV Gartenstadt, 4:4 (2:2)

92 Emir Jusic 4:4

67 Emir Jusic 3:4

63 Benjamin Zukrigl 2:4

48 Agron Meta 2:3

39 Fahrettin Kaya 2:2

15 Emir Jusic 2:1

2 Emir Jusic 1:1

1 Fahrettin Kaya 0:1