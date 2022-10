SR Donaufeld 1b schlägt vorne eiskalt zu!

Details Montag, 03. Oktober 2022 18:41

Gartenstadt steckte am Sonntag die erste Saisonniederlage ein und verlor gegen SR Donaufeld 1b mit 1:5. SR Donaufeld 1b erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen die Hausherren einen Dreier. Damit hält man auch nach 5 Runden beim Punktemaximum.

Gäste überlegen

Lukas Damjanovic brachte den Gast in der 28. Minute nach vorn. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte SR Donaufeld 1b das 2:0 (41.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Nur kurze Hoffnung

Ismail Tekcan brachte SR Donaufeld 1b in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (50.). SR Donaufeld 1b musste den Treffer von Semih Serbest zum 1:3 hinnehmen (51.). Oliwier Maszewski schraubte das Ergebnis in der 71. Minute mit dem 4:1 für SR Donaufeld 1b in die Höhe. Justin Todorovic besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für SR Donaufeld 1b (74.). Letztlich fuhr SR Donaufeld 1b einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Bei ASV Gartenstadt präsentierte sich die Abwehr angesichts 15 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (16). Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist die Heimmannschaft auf Platz sechs abgerutscht. Mit dem Gewinnen tut sich Gartenstadt weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

SR Donaufeld 1b nimmt mit der maximalen Ausbeute von 15 Zählern momentan den zweiten Platz der Tabelle ein. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von SR Donaufeld 1b stets gesorgt, mehr Tore als SR Donaufeld 1b (27) markierte nämlich niemand in der 1. Klasse B.

Für ASV Gartenstadt gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben.

Gartenstadt ist am Samstag (15:00 Uhr) bei Sans Papiers - Die Bunten zu Gast.

1. Klasse B: ASV Gartenstadt – SR Donaufeld 1b, 1:5 (0:2)

74 Justin Todorovic 1:5

71 Oliwier Maszewski 1:4

51 Semih Serbest 1:3

50 Ismail Tekcan 0:3

41 Sandro Haering 0:2

28 Lukas Damjanovic 0:1