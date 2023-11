Viererpack von Bellak bei 8:0-Sieg: UD Süssenbrunn im Torrausch bei SV Vorwärts Wien 2016

Details Sonntag, 05. November 2023 21:28

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich SV Vorwärts Wien und UD Süssenbrunn mit dem Endstand von 0:8. UD Süssenbrunn hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gast alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Gelb-Rot für Vorwärts Wien

Die Gäste beginnen stark, bis das erste Tor fällt, dauert es aber eine Weile. UD Süssenbrunn ging durch Christopher Titz in der 30. Minute in Führung. Für das 2:0 von UD Süssenbrunn zeichnete Milos Vidakovic verantwortlich (38.). Kurz vor der Pause kam der nächste Rückschlag für SV Vorwärts Wien 2016, als Raphael Kraml den zweiten gelben Karton sah und mit Gelb-Rot unter die Dusche musste (42.). Ohne weitere Tore ging es in die Pause.

Klare Sache

Mit dem 3:0 durch Julian Bellak schien die Partie bereits in der 46. Minute mit UD Süssenbrunn einen sicheren Sieger zu haben. Für den nächsten Erfolgsmoment von UD Süssenbrunn sorgte Markus Postenrieder (53.), ehe Richard Strohmayer das 5:0 markierte (67.). Mit den Treffern zum 8:0 (71./75./77.) sicherte Bellak UD Süssenbrunn nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt. UD Süssenbrunn überrannte SV Vorwärts Wien förmlich mit acht Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Vollstreckerqualitäten demonstrierte der Tabellenletzte bislang noch nicht. Der Angriff des Gastgebers ist mit sechs Treffern der erfolgloseste der 1. Klasse B. SV Vorwärts Wien kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf acht summiert. Ansonsten stehen noch zwei Unentschieden in der Bilanz. Die Not von SV Vorwärts Wien 2016 wird immer größer. Gegen UD Süssenbrunn verlor SV Vorwärts Wien bereits das dritte Ligaspiel am Stück.

Der Zu-null-Sieg lässt UD Süssenbrunn passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Die Offensive von UD Süssenbrunn in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SV Vorwärts Wien 2016 war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 35-mal schlugen die Angreifer von UD Süssenbrunn in dieser Spielzeit zu. In den letzten fünf Partien rief UD Süssenbrunn konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Nächster Prüfstein für SV Vorwärts Wien ist FC Brigittenau (Samstag, 17:00 Uhr). UD Süssenbrunn misst sich am selben Tag mit WBC-Freiheit (14:15 Uhr).

Aufstellungen:

Vorwärts Wien 2016: Raphael Kraml, Gabriel Lukic, Jakub Feigl, Christopher Haidl (K), Amadeus Schmid, Barakat Ghasemi, Erkin Alkan, Denis Markovic, Max Zachistal, Peter Strommer, Serdin Alkan



Ersatzspieler: Ali Shah, Rene Langer, Christopher Michelitsch, Mohamad Mostafa



Trainer: Rene Wolf

UD Süssenbrunn: Hansjörg Starke, Florian Straube, Talha Ulusoy, Julian Bellak, Manuel Bergner, Markus Postenrieder, Milos Vidakovic, Daniel Petschning, Christopher Titz, Richard Strohmayer (K), Guelord Epanga



Ersatzspieler: Jürgen Koppensteiner, Dominik Künast, Burak Güngör, Michael Schober



Trainer: Thomas Irsigler

1. Klasse B: SV Vorwärts Wien 2016 – UD Süssenbrunn, 0:8 (0:2)

77 Julian Bellak 0:8

75 Julian Bellak 0:7

71 Julian Bellak 0:6

67 Richard Strohmayer 0:5

53 Markus Postenrieder 0:4

46 Julian Bellak 0:3

38 Milos Vidakovic 0:2

30 Christopher Titz 0:1

