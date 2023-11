Goldtor von Gorbach: Penarol Wien bezwingt SC Kopten

Details Montag, 06. November 2023 20:05

Mit 1:2 verlor Sportclub der Kopten am vergangenen Sonntag zu Hause gegen Penarol Wien. Hundertprozentig überzeugen konnte Penarol dabei jedoch nicht. Den spielentscheidenden Treffer erzielte Paul Gorbach. Er traf weige Augenblicke vor dem Schlusspfiff.

Führung mit Pausenpfiff

Die Partie begann mit einem offenen Schlagabtausch, wobei die Gäste leichte Vorteile hatten. In der 9. Minute hatte Julian Ritter von Penarol Wien eine Eins-gegen-Eins-Chance gegen den Kopten-Torwart Selman Aydin, aber der Torhüter blieb Sieger, verletzte sich jedoch leicht.

In der 22. Minute gab es eine weitere gefährliche Szene, als Daniel Darok von Penarol Wien einen Flachschuss ins rechte Eck abfeuerte, aber Torwart Aydin konnte parieren, und ein Verteidiger klärte. Das erste Tor fiel in der 45. Minute, als Lukas Tschemernjak für Penarol Wien einen Elfmeter in Etappen verwandelte. Der Kopten-Torwart konnte den Elfmeter zunächst abwehren, aber der Nachschuss kullerte unter ihm hindurch ins Tor, und Penarol Wien führte 1:0. Die erste Halbzeit endete mit diesem Pausenstand von 1:0.

Tor kurz vor Schlusspfiff

In der 49. Minute erzielte Kerolus Bastawrous für den Sportclub der Kopten den viel umjubelten Ausgleichstreffer zum 1:1. In der 89. Minute nutzte Paul Gorbach von Penarol Wien einen Torwartfehler aus und staubte ins leere Tor ab, womit Penarol Wien 2:1 in Führung ging. Das Spiel endete schließlich mit diesem Ergebnis, und Penarol Wien sicherte sich den Sieg mit 2:1. Das Spiel war geprägt von spannenden Szenen und einem harten Kampf auf dem Platz.

Trotz der Niederlage fiel SC Kopten in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz elf. Der Angriff ist bei den Gastgebern die Problemzone. Nur 13 Treffer erzielte Sportclub der Kopten bislang. SC Kopten kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf sechs summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Sportclub der Kopten klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen Penarol war bereits die dritte am Stück in der Liga.

Bei Penarol Wien präsentierte sich die Abwehr angesichts 29 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (39). Die Gäste machten im Klassement Boden gut und stehen nun auf Rang sieben. Fünf Siege, ein Remis und vier Niederlagen hat Penarol momentan auf dem Konto. Penarol Wien befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Am kommenden Sonntag tritt SC Kopten bei FC Patron an, während Penarol einen Tag zuvor ESV Ottakring empfängt.

Aufstellungen:

SC Kopten: Selman Aydin, Bishoy Soliman, Kerolus Bastawrous, Omid Reza-Ghali, Abanoub Dous (K), Mayar Malty, Martin Malty, Antonius Hanna , BSc, Kirolos Azer, Antonius Hanna, Andro Saleh



Ersatzspieler: Daniel Abeid, Mag. Stefan Hirczy, Sherif Ghobreyal , MSc, Martin Awad , BEd, George Abdel Nour, Minas Roshdy



Trainer: Martin Pölzleithner

Penarol Wien: Elias Grabherr, Lukas Tschemernjak (K), Paul Gorbach, Raphael Drexel, Paul Heinemann, Daniel Darok, Julian Ritter, Florian Wachter, Konrad Schneider, Niklas Teichtmeister, Benjamin Jawecki



Ersatzspieler: Fabio Cappello, Michael Schwendinger, Maximilian Öhre, Sebastian Pfaffstaller



Trainer: Julian Schertler

1. Klasse B: Sportclub der Kopten – Penarol Wien, 1:2 (0:1)

88 Paul Gorbach 1:2

48 Kerolus Bastawrous 1:1

45 Lukas Tschemernjak 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.