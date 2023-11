Dank Doppelschlag im Finish: ESV Ottakring erfolgreich bei Penarol

Details Samstag, 11. November 2023 23:14

ESV Ottakring erreichte einen 3:1-Erfolg bei Penarol Wien. Alle vier Treffer fielen im zweiten Durchgang. Vor allem in den Schlussminuten drehten die Ottakringer auf und entschieden das Spiel mit einem Doppelschlag.

Vorerst keine Treffer

Dabei hätte sich das Spiel schon im ersten Durchgang Tore verdient. Beide Mannschaften sind bemüht, um die Führung zu erzielen. Daraus wurde aber nichts. Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen.

Entscheidung fällt

Das sollte sich im zweiten Durchgang ändern. ESV Ottakring witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:0 ein (56.). Penarol hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Benjamin Jawecki den Ausgleich (60.). Jetzt drücken die Gäste weiter auf das Gaspedal. Und es lohnte sich. ESV Ottakring schoss in der 80. Minute das Tor zum 2:1. In Minute 85 bejubelten die Gäste das 3:1. Letzten Endes holte ESV Ottakring gegen Penarol Wien drei Zähler.

Bei Penarol präsentierte sich die Abwehr angesichts 32 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (40). Fünf Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat die Heimmannschaft derzeit auf dem Konto.

Fünf Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat ESV Ottakring momentan auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für Penarol Wien ist Austria XVII (Sonntag, 14:00 Uhr). ESV Ottakring misst sich am selben Tag mit Sportclub der Kopten (18:00 Uhr).

Aufstellungen:

Penarol Wien: Elias Grabherr, Lukas Tschemernjak (K), Raphael Drexel, Paul Heinemann, Maximilian Öhre, Julian Ritter, Niklas Teichtmeister, Florian Wachter, Konrad Schneider, Zacharias Kircher, Benjamin Jawecki



Ersatzspieler: Fabio Cappello, Michael Schwendinger, Daniel Darok, Noah Schmid



Trainer: Julian Schertler

ESV Ottakring: Dalibor Popov, Georg Reiter, Philipp Wallenko, David Ploner, Clemens Linhart, Julian Scheweder, Silvan Feuersinger, Michael Tiroch (K), Michael Würzl, Markus Adam, Thomas Baumgartner



Ersatzspieler: Ahmet Türkalp, Valentin Tomek, Felix Nagl



Trainer: Florian Wallenko

1. Klasse B: Penarol Wien – ESV Ottakring, 1:3 (0:0)

85 Ahmet Tuerkalp 1:3

80 Michael Wuerzl 1:2

60 Benjamin Jawecki 1:1

56 Michael Wuerzl 0:1

