SV Vorwärts Wien 2016 knöpft Prater SV einen Punkt ab

Prater SV ist nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen SV Vorwärts Wien 2016 hinausgekommen. Der vermeintlich leichte Gegner war SV Vorwärts Wien 2016 mitnichten. SV Vorwärts Wien kam gegen Prater SV zu einem achtbaren Remis.

Gastgeber gehen in Führung

Max Zachistal brachte Prater SV in der zehnten Minute ins Hintertreffen - schön gespielter Angriff über die Seite und der Ball landet im Kasten. Dejan Vojinovic schockte SV Vorwärts Wien aber und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Prater SV (23./30.). Die Gäste waren hier zu abgezockt für die Gastgeber. SV Vorwärts Wien 2016 glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Referee beide Teams mit der knappen Führung für Prater SV in die Kabinen.

Gäste vergeben Elfer

Im zweiten Durchgang der Blitzstart für die Heimischen: Jo-Nico Cuncl schoss für SV Vorwärts Wien in der 48. Minute das zweite Tor - nach einem Eckball per Kopf. Damit ist wieder alles offen. Prater bekommt dann die Top-Chance zur neuerlichen Führung, denn es gibt Elfmeter. Die Gäste verschießen aber. Letztlich trennten sich der Gastgeber und Prater SV remis.

Mit 47 Gegentreffern hat SV Vorwärts Wien 2016 schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur neun Tore. Das heißt, der Tabellenletzte musste durchschnittlich 3,92 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Mit einem von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat SV Vorwärts Wien noch Luft nach oben.

Prater SV muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Nach zwölf absolvierten Begegnungen nehmen die Gäste den zehnten Platz in der Tabelle ein. Die formschwache Abwehr, die bis dato 45 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Prater SV in dieser Saison. Prater SV verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Prater SV auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Nächster Prüfstein für SV Vorwärts Wien 2016 ist Bozok Wien (Sonntag, 18:00 Uhr). Prater SV misst sich am selben Tag mit WBC-Freiheit (12:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Rene Wolf (Sportlicher Leiter Vorwärts Wien): "Wir sind mit dem Remis mehr als zufrieden. Unsere Mannschaft ist so jung. Langsam beginnt das Werkl zu laufen. Wir entwickeln uns. Das passt also."

Aufstellungen:

Vorwärts Wien 2016: Okan Sen, Serdin Alkan, Christopher Haidl, Amadeus Schmid, Barakat Ghasemi, Erkin Alkan, Aleksandar Subotic, Christian Hatschka (K), Max Zachistal, Jo-Nico Cuncl, Florian Langer



Ersatzspieler: Raphael Kraml, Rene Langer, Christopher Michelitsch, Peter Strommer, Denis Markovic, Mohamad Mostafa



Trainer: Rene Wolf

Prater SV: Gürkan Ulutas - Branislav Karan (K), Obinna James, Ezatullah Arabzadeh, Angelo Vetchy - Mohamed Fadel, Abdul Rasooli, Emirhan Özmen, Rohollah Hakimi - Dejan Vojinovic, Christopher Okoko



Ersatzspieler: Mehdi Rahemi, Servet Cekic, Milenko Lestaric, Nasim Khodadad, John Emeka Nwameme



Trainer: Alexander Rakowitz

1. Klasse B: SV Vorwärts Wien 2016 – Prater SV, 2:2 (1:2)

48 Jo-Nico Cuncl 2:2

30 Dejan Vojinovic 1:2

23 Dejan Vojinovic 1:1

10 Max Zachistal 1:0

