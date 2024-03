Nach Rückstand: ASV Gartenstadt schießt SV Vorwärts Wien 2016 vom Platz

Details Montag, 18. März 2024 19:23

ASV Gartenstadt fertigte SV Vorwärts Wien 2016 am Sonntag nach allen Regeln der Kunst mit 7:2 ab. Gartenstadt hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatten die Gastgeber alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Das Hinspiel war eine Demonstration von ASV Gartenstadt gewesen, als man die Partie mit 6:1 für sich entschieden hatte.

Führung für den Außenseiter

Dabei verläuft das Spiel zunächst alles andere als nach Plan der Gastgeber. SV Vorwärts Wien erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Agron Meta schockte den Gast und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Gartenstadt (10./31.). Den Freudenjubel von ASV Gartenstadt machte Erkin Alkan zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (35.).

Tore am Fließband

Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Fahrettin Kaya (55./71.) und Abdalla Abou El-Atta (69.) sorgten dafür, dass Gartenstadt überraschend mit 5:2 führte. ASV Gartenstadt baute die Führung aus, indem David Hirner zwei Treffer nachlegte (87./89.). Am Ende kam Gartenstadt gegen SV Vorwärts Wien 2016 zu einem verdienten Sieg.

ASV Gartenstadt stabilisiert nach dem Erfolg über SV Vorwärts Wien die eigene Position im Klassement. Offensiv konnte Gartenstadt in der 1. Klasse B kaum jemand das Wasser reichen, was die 52 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Elf Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Gartenstadt. ASV Gartenstadt scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende acht Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

In der Defensivabteilung von SV Vorwärts Wien 2016 knirscht es gewaltig, weshalb SV Vorwärts Wien weiter im Schlamassel steckt. 14:56 – das Torverhältnis von SV Vorwärts Wien 2016 spricht eine mehr als deutliche Sprache. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur einem Sieg und drei Unentschieden sind die Aussichten von SV Vorwärts Wien alles andere als positiv. Die letzten Auftritte von SV Vorwärts Wien 2016 waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Gartenstadt tritt am kommenden Samstag bei WBC-Freiheit an, SV Vorwärts Wien empfängt am selben Tag Penarol Wien.

Stimme zum Spiel:

Michael Marchart (Trainer Gartenstadt): "Wir sind in der ersten Halbzeit noch nicht so gut ins Spiel gekommen, haben durch Unkonzentriertheit bei zwei Einwürfen zwei Tore bekommen, haben uns in der Pause aber dann nochmals motiviert und an der einen oder anderen Schraube gedreht und letzlich unser gewohntes Spiel und das was wir uns in der Pause vorgenommen haben, wieder aufgezogen und wurden noch mit 5 Toren belohnt."

1. Klasse B: ASV Gartenstadt – SV Vorwärts Wien 2016, 7:2 (2:2)

89 David Hirner 7:2

87 David Hirner 6:2

71 Fahrettin Kaya 5:2

69 Abdalla Abou El-Atta 4:2

55 Fahrettin Kaya 3:2

35 Erkin Alkan 2:2

31 Agron Meta 2:1

10 Agron Meta 1:1

4 Attila Liptai 0:1

