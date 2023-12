Veladzic-Doppelpack bringt WBC Freiheit gegen UD Süssenbrunn drei Punkte und Herbstmeistertitel

Details Samstag, 16. Dezember 2023 21:04

Am Donnerstag trafen UD Süssenbrunn und WBC-Freiheit aufeinander. Das Match, das aufgrund von Schnee drei Mal verschoben werden musste, entschied der Gast mit 2:0 für sich. Damit sichern sich die Gäste den Herbstmeistertitel und überwintern mit drei Punkten Vorsprung auf Gartenstadt auf Platz 1.

Keine Treffer

Die Gäste schon im ersten Durchgang das bessere Team, allerdings will das Leder nicht ins Tor. In der 29. Minute eine Riesenchance für die Gäste, nach einer Hereingabe von rechts bringt Süssenbrunn den Ball nicht weg und Sanel Veladzic schießt vom 11er, aber ein Verteidiger kann den Ball gerade noch weg schlagen. Kurz vor der Pause stellte der Referee noch Hosain Hossaini von UD Süssenbrunn mit Gelb-Rot vom Platz. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Weitere Ausschlüsse

Im zweiten Durchgang gibt es Elfmeter für die Gastgeber, doch der Goalie von WBC hält. Für das 1:0 und 2:0 war Sanel Veladzic verantwortlich. Zunächst triff er nach einer Hereingabe von rechts, dann per Lupfer. Dazwischen gibt es zwei weitere Ausschlüsse für die Heimischen: Özkan Acar und Talha Ulusoy müssen frühzeitig unter die Dusche. In derselben Minute hatte Talha Ulusoy von UD Süssenbrunn die Ampelkarte kassiert. Am Ende verbuchte WBC-Freiheit gegen die Heimmannschaft einen Sieg.

Mit nur 19 Gegentoren hat WBC-Freiheit die beste Defensive der 1. Klasse B. Nur zweimal gab sich WBC-Freiheit bisher geschlagen. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird WBC-Freiheit die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Stimme zum Spiel:

Malek Assad (Obmann WBC Freiheit): "Wir sind natürlich sehr glücklich über die drei Punkte und die Leistung im Herbst. Ich denke, dass wir auch verdient ganz oben stehen. Obwohl man sagen muss, dass es beim Elfer auch ganz anders laufen hätte können."

Aufstellungen:

UD Süssenbrunn: Hansjörg Starke, Talha Ulusoy, Julian Bellak, Özkan Acar, Marcel Schoderböck, Manuel Bergner, Milos Vidakovic, Dominik Künast, Richard Strohmayer (K), Hosain Hossaini, Guelord Epanga



Ersatzspieler: Rudolf Pichler, Martin Metz, Andre Hanser, Michael Schober



Trainer: Thomas Irsigler

WBC-Freiheit: Patrik Bokjanc, Robert Hohenecker, Ramy Al Ali, Omid Amini, Thomas Bürringer, Samer Alsharif, Besnik Krasniqi, Philipp Potlacnik (K), Avdenago Hohenecker, Farhan Saifee, Sanel Veladzic



Ersatzspieler: Lukas Berger, Marcel Köszegi, Eric Salomon, Zeljko Jovicic, Patrick Metzger



Trainer: Daniel Meyer

1. Klasse B: UD Süssenbrunn – WBC-Freiheit, 0:2 (0:0)

77 Sanel Veladzic 0:2

64 Sanel Veladzic 0:1

