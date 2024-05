Überzeugender Sieg: WBC-Freiheit bezwingt SC Kopten in der Fremde

Details Samstag, 25. Mai 2024 22:40

Im Rahmen der 22. Runde der 1. Klasse B (W) standen sich am Samstagabend der SC Kopten und WBC-Freiheit gegenüber. Das Spiel, das in Stadlau ausgetragen wurde, endete mit einem klaren 0:3 Sieg für die Gäste von WBC-Freiheit.

Frühe Führung setzt Kopten unter Druck

Die Partie begann mit leichter Verspätung, aber WBC-Freiheit zeigte von Anfang an, dass sie hier, komplett in Blau gekleidet, um drei Punkte kämpfen wollten. Trotz eines ruhigen Starts beider Teams, mit wenigen zwingenden Chancen in den ersten Minuten, brach Sanel Veladzic in der 22. Minute den Bann. Mit einem präzisen Schuss brachte er die Gäste in Führung und sorgte damit für den ersten Höhepunkt des Spiels. Der SC Kopten, komplett in Rot, bemühte sich um eine Antwort, doch ihre Versuche blieben im ersten Durchgang ohne Erfolg. Der Halbzeitpfiff ertönte beim Stand von 0:1.

Die zweite Halbzeit begann ohne Wechsel auf beiden Seiten. Die Mannschaften starteten gemächlich, aber WBC-Freiheit intensivierte bald ihren Druck. In der 60. Minute gab es ein Zeichen erhöhter Aktivität von WBC-Freiheit, was schließlich in weiteren Toren mündete. Trotz einer großen Chance für SC Kopten in der 61. Minute, als Hanna alleine vor dem Torhüter scheiterte, blieb das Glück auf der Seite der Gäste.

Doppelschlag entscheidet das Spiel endgültig

Der wahre "Knockout" folgte in der zweiten Hälfte, beginnend in der 68. Minute, als Farhan Saifee nach einer Flanke spektakulär mit einem Distanzschuss unter die Latte zum 0:2 traf. Nur wenige Minuten später, in der 80. Minute, köpfte Robert Hohenecker nach einer Ecke präzise am langen Eck ein und erhöhte auf 0:3.

Das Spiel endete schließlich mit einem deutlichen Sieg für WBC-Freiheit, die ihre Überlegenheit während des gesamten Spiels unter Beweis stellten und drei wichtige Punkte mit nach Hause nahmen.

1. Klasse B: SC Kopten : WBC-Freiheit - 0:3 (0:1)

80 Robert Hohenecker 0:3

68 Farhan Saifee 0:2

22 Sanel Veladzic 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Mad Man erstellt.

Details

