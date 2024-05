4 Tore und ebenso viele Platzverweise! Austria XVII dreht Spiel in den Schlussminuten dank Biricz-Hattrick

Details Sonntag, 26. Mai 2024 16:30

Im intensiven Match der 22. Runde der 1. Klasse B lieferten sich Austria XVII und der Prater SV ein dramatisches Duell, das erst in den Schlussminuten entschieden wurde. Nach einem torlosen ersten Durchgang, brachte ein spätes Torfestival die Zuschauer auf die Beine, wobei Alexander Biricz beim 3:1-Erfolg der Austrianer mit einem lupenreinem Hattrick als Held des Tages hervorging. Neben vier Toren bekamen die Zuschauer am Sonntagnachmittag auch ebenso viele Platzverweise zu sehen.

Intensive, aber torlose 45 Minuten

Die Gastgeber in Schwarz und die Gäste in hellblauen Trikots kämpften von Beginn an um jeden Ball. Obwohl die erste Halbzeit keine Tore bot, waren beide Mannschaften nahe dran, den Führungstreffer zu erzielen. Besonders knapp wurde es in der 27. Minute, als ein Freistoß der Heimischen von der Mauer abgefälscht wurde und an die Latte prallte. Kurz vor der Halbzeitpause trafen die Gäste beinahe durch Angelo Vetchy, der alleine vor Austria-Torwart Tobias Lalics auftauchte, jedoch den Ball knapp am Kasten vorbeischob.

Turbulenter zweiter Durchgang mit Biricz-Hattrick und vier Ausschlüssen

Nach dem Seitenwechsel zeigte der Prater SV, dass er nicht nur mitspielen, sondern gewinnen wollte. In der 54. Minute erzielte Christopher Okoko den Führungstreffer für die Gäste. Sein präziser Schuss ließ Ersatztorwart Constantin Sebestyen, der in der Halbzeit für Lalics eingewechselt wurde, keine Chance. In der Folge wurde es hektisch. Zunächst flog der Austrianer Felix Niederhuber mit der Ampelkarte vom Platz. Am Beginn der Schlussviertelstunde sahen mit Nasim Khodadad und Pedro Domingos zwei Akteure der Gäste aufgrund von Tätlichkeiten jeweils Rot. In der Schlussphase wussten die Heimischen die numerische Überzahl zu nutzen. Alexander Biricz, der Mann des Spiels, leitete die Wende ein. In der 85. Minute traf der 29-Jährige zum 1:1.

Die dramatische Schlussphase wurde durch zwei weitere Treffer von Biriczgekrönt, der in der 90. Minute erst per Elfmeter zum 2:1 traf und in der Nachspielzeit das Match mit seinem dritten Tor entschied. Die dezimierten Gäste waren geschlagen und mussten die Partie nur zu acht beenden, denn in Minute 96 sah Mohammad Rostaie Gelb-Rot. Das Spiel endete nach intensiven 99 Minuten mit einem verdienten Sieg für Austria XVII, das durch taktische Klugheit und einen herausragenden Alexander Biricz die drei Punkte sicherte.

1. Klasse B: Austria XVII : Prater SV - 3:1 (0:0)

97 Alexander Biricz 3:1

91 Alexander Biricz 2:1

85 Alexander Biricz 1:1

54 Christopher Okoko 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Mad Man erstellt.

