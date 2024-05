Verrückte 11 (!) Tore bei Penarol gegen ASV Gartenstadt

Details Montag, 27. Mai 2024 16:31

In einer wahren Torflut konnte Penarol Wien in der 22. Runde der 1. Klasse B einen beeindruckenden 7:4-Sieg gegen ASV Gartenstadt erzielen. Ein Spiel, das von Anfang bis Ende voller Spannung und Aktion war, bot den Zuschauern zahlreiche Höhepunkte und eine beeindruckende Offensive beider Teams. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Simeon Honeck und Julian Ritter, die maßgeblich zum Erfolg ihres Teams beitrugen.

Früher Führungstreffer und rasante Antwort

Das Spiel begann mit einem frühen Schock für die Heimmannschaft, als Benjamin Zukrigl bereits in der 4. Minute die Gäste aus Gartenstadt in Führung brachte. Penarol Wien ließ sich jedoch nicht beirren und antwortete schnell. Julian Schertler glich in der 15. Minute aus, gefolgt von Simeon Honeck, der in der 17. Minute das 2:1 für Penarol erzielte. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Honeck erneut und brachte sein Team mit einem komfortablen 3:1 in die Pause.

Dramatische zweite Hälfte mit vielen Wendungen

Die zweite Hälfte des Spiels begann ebenso dynamisch, wie die erste geendet hatte. ASV Gartenstadt zeigte sich kämpferisch und drehte mit drei schnellen Toren das Spiel. Abdalla Abou El-Atta erzielte in der 47. Minute das 3:2 und nur vier Minuten später glich Fahrettin Kaya zum 3:3 aus. Abou El-Atta war es auch, der in der 55. Minute seine herausragende Leistung mit dem 4:3 krönte und somit die Führung für Gartenstadt sicherte. Doch Penarol Wien steckte nicht zurück und zeigte großen Kampfgeist. Julian Ritter erzielte in der 81. Minute den Ausgleich zum 4:4, bevor Rafael Buchacher sein Team in der 86. Minute wieder in Führung brachte.

Die Schlussphase des Spiels gehörte ganz dem Stürmer Simeon Honeck von Penarol Wien. Mit zwei schnellen Toren in der 90. Minute, dem 6:4 und dem 7:4, sicherte er seinem Team nicht nur den Sieg, sondern vollendete auch einen spektakulären Hattrick. Diese Tore fielen kurz nachdem Gartenstadt durch eine rote Karte für Fahrettin Kaya in der 87. Minute und eine gelb-rote Karte für Christian Muckenhuber in der 90. Minute dezimiert wurde.

Stimme zum Spiel:

Michael Marchart (Trainer Gartenstadt): "Wir haben leider die 1. Halbzeit komplett verschlafen und 3 Gegentore kassiert. Dann haben wir uns in der Pause vorgenommen in der 2. Halbzeit alles zu geben, um das Spiel zu drehen, konnten dies auch mit 3 Toren vorerst umsetzen. Leider haben wir dann den Vorsprung aus der Hand gegeben, da wir einige weitere Chancen nicht nutzen konnten und durch einige Fehlentscheidungen aus meiner Sicht schließlich den Ausgleich und das fünfte Tor kassierten. Dann haben wir alles nach vorne geworfen uns aus Kontern noch weitere Tore kassiert."

Aufstellungen:

Penarol Wien: Elias Grabherr, Rafael Buchacher, Raphael Drexel, Fabio Cappello, Simeon Honeck, Julian Schertler, Niklas Teichtmeister, Florian Wachter, Konrad Schneider (K), Noah Schmid, Benjamin Jawecki



Ersatzspieler: Julian Ritter, Georg Schleicher, Jannik Böckenholt, Jan Köck



Trainer: Julian Schertler

Gartenstadt: Lorenz Lobmaier - Björn Bielec, Simon Kern, Can Sizer, Semih Serbest - Christian Muckenhuber, Benjamin Zukrigl, Agron Meta, Ivan Lovrinovic, Tom Rüdiger - Fahrettin Kaya (K)



Ersatzspieler: Sanel Ramovic, Mario Bojic, Kevin Bielec, Alberto Susnjara, Abdalla Abou El-Atta



Trainer: Michael Marchart

1. Klasse B: Penarol : Gartenstadt - 7:4 (3:1)

93 Simeon Honeck 7:4

90 Simeon Honeck 6:4

86 Rafael Buchacher 5:4

81 Julian Ritter 4:4

55 Abdalla Abou El-Atta 3:4

51 Fahrettin Kaya 3:3

47 Abdalla Abou El-Atta 3:2

45 Simeon Honeck 3:1

17 Simeon Honeck 2:1

15 Julian Schertler 1:1

4 Benjamin Zukrigl 0:1

Details

