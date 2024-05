Weiter auf Meisterkurs: UD Süssenbrunn deklassiert Sans Papiers

Details Montag, 27. Mai 2024 16:34

In einer beeindruckenden Vorstellung hat UD Süssenbrunn die Gastgeber von Sans Papiers - Die Bunten in der 22. Runde der 1. Klasse B (W) mit einem klaren 9:2 besiegt. Das Spiel zeigte vor allem die Stärke und Effizienz von UD Süssenbrunn, die fast durchgehend das Spielgeschehen dominierten und zahlreiche Tore erzielten. Bereits zur Halbzeit stand es 4:1 für die Gäste, und auch in der zweiten Hälfte ließ ihr Torhunger nicht nach. Süssenbrunn macht damit weiter einen großen Schritt in Richtung Meistertitel.

Explosiver Start und eine klare Führung zur Halbzeit

Der Anpfiff ertönte und sofort nahm UD Süssenbrunn das Heft in die Hand. Die Gäste begannen stark, und kamen gleich zu Beginn auf dem kleinen Kunstrasenplatz zu guten Möglichkeiten. In der vierten Minute bereits das 1:0 durch Kapitän Strohmayer nach einem Eckball. Und die Süssenbrunner setzten nach und Brunner erhöhte in der achten Spielminute bereits auf 2:0. Süssenbrunn war die klar spielbestimmende Elf, und Ntonga schraubte mit einem Schuss von der Strafraumgrenze das Ergebnis auf 3:0 (24.) hoch. Das 4:0 (28.) war eine schön heraus gespielte Aktion über mehrere Stationen, die Bellak trocken verwertet. In der 45. Minute verkürzten die Heimischen per Elfer auf 1:4 . Dann ging es in die Kabinen.

Ein Torrausch in der zweiten Hälfte trotz roter Karte

Die Heimelf kam motiviert aus den Kabinen und konnte aus einem weiteren Elfmeter (51.) auf 2:4 verkürzen. Danach schalteten die Gäste wieder einen Gang hoch, und ein Doppelschlag von Katusa (59., 66.) brachte Süssenbrunn wieder eine solide 6:2-Führung. Nach einem Eckball brachte der eingewechselte Bergner (74.) per Kopf wieder Bewegung auf die Anzeigentafel und stellte auf 7:2 . In der 77. Minute dann eine Rote Karte für Bellakm, der den Ball wegschoss und einem 20 Metern entfernten Gegenspieler traf und dafür für eine Tätlichkeit ausgeschlossen wurde. Doch auch in Unterzahl erhöhten die Süssenbrunner weiter das Ergebnis.Strohmayer mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag (87.) mit dem 8:2 . Und den Schlusspunkt setzte der starke Katusa (89.) mit dem 9:2.

Stimme zum Spiel:

Thomas Irsigler (Trainer Süssenbrunn): "Das waren drei weitere wichtige Punkte, die auf unser Konto wandern. Wir waren sehr stark in der Offensive und vor allem sehr effizient. Die Tabelle schaut gut aus, wir müssen aber weiter konzentriert bleiben."

Aufstellungen:

Sans Papiers: Abel Gismallar - Chibueze Emmanuel Ugwoke, Emmanuel Eluke, Collins Okoro, Amanortey Kisseih - Festus Isibor, Machi Sunday, Bahraldin Moradi, Stanley Junior Gibson (K), Arinze Abazuh, Yaya Ceesay -



Ersatzspieler: Mohammad Mussawi, Tokunboh Ogunya, Celestine Ekwulugo, Lamidi Bamgbala



Trainer: Stanly Alphonsus

UD Süssenbrunn: Rudolf Pichler, Florian Straube, Julian Bellak, Angelo Katusa, Markus Postenrieder, Milos Vidakovic, Daniel Petschning, Pascal Pierre Ntonga Bineng, Mehmet Okatan, Richard Strohmayer (K), Marc Brunner



Ersatzspieler: Hansjörg Starke, Jürgen Koppensteiner, Dominik Laggner, Rafael Morina, Manuel Bergner, Dominik Künast



Trainer: Thomas Irsigler

1. Klasse B: Sans Papiers : UD Süssenbrunn - 2:9 (1:4)

89 Angelo Katusa 2:9

87 Richard Strohmayer 2:8

74 Manuel Bergner 2:7

66 Angelo Katusa 2:6

59 Angelo Katusa 2:5

51 Stanley Junior Gibson 2:4

46 Stanley Junior Gibson 1:4

28 Julian Bellak 0:4

24 Pascal Pierre Ntonga Bineng 0:3

8 Marc Brunner 0:2

5 Richard Strohmayer 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.