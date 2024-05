ESV Ottakring dominiert mit 5:2 gegen Bozok Wien

Details Montag, 27. Mai 2024 22:01

In einer ereignisreichen Begegnung der 22. Runde in der 1. Klasse B (W) lieferten sich ESV Ottakring und Bozok Wien ein aufregendes Duell, das mit einem 5:2-Sieg für die Heimmannschaft endete. Bereits in den ersten Minuten des Spiels setzte ESV Ottakring starke Akzente, was schließlich zu einem torreichen Ergebnis führte.

Ein schneller Start für Ottakring

Die Gastgeber ESV Ottakring legten einen blitzschnellen Start hin, als Silvan Feuersinger bereits in der 2. Minute das erste Tor erzielte. Dieses frühe Tor gab Ottakring einen enormen Motivationsschub. Bozok Wien ließ sich jedoch nicht unterkriegen und glich in der 5. Minute durch Adem Demir aus, was das Spiel frühzeitig spannend machte. Die Antwort von Ottakring folgte schnell, und David Horstkotte brachte sein Team in der 14. Minute wieder in Führung. Nur eine Minute später baute Boban Ilic den Vorsprung weiter aus, indem er das 3:1 für Ottakring erzielte. Kurz vor der Halbzeitpause konnte Bozok Wien durch Adem Ayvaz noch auf 3:2 verkürzen, was die Hoffnungen für die zweite Hälfte am Leben hielt.

Klare Sache

Die zweite Hälfte begann weniger torreich, aber nicht weniger intensiv. Beide Teams kämpften hart, um die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. Die Spannung eskalierte in der 77. Minute, als Sebastian Wiegand von ESV Ottakring die Gelb-Rote Karte erhielt und sein Team damit in Unterzahl geriet. Trotz des numerischen Nachteils gelang es Ottakring, das Spielgeschehen zu dominieren. David Horstkotte erwies sich erneut als Schlüsselfigur für sein Team und erzielte in der 80. Minute das wichtige 4:2. Mit diesem Tor schwanden die Hoffnungen von Bozok Wien, noch etwas aus dem Spiel mitzunehmen. Horstkotte war nicht zu stoppen und vollendete seine herausragende Leistung mit einem weiteren Tor in der 87. Minute, wodurch das Endergebnis von 5:2 festgelegt wurde.

Die letzten Minuten des Spiels zeigten ESV Ottakring in Ballbesitz und Kontrolle, während Bozok Wien sich bemühte, weiteren Schaden zu vermeiden. Mit dem Schlusspfiff bestätigte der Schiedsrichter den 5:2-Sieg für Ottakring, ein Ergebnis, das die Heimmannschaft und ihre Fans begeistert feierten. ESV Ottakring bestätigte mit diesem Sieg ihre Stärke in der Liga, während Bozok Wien wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenplätze ließ.

Die herausragenden Leistungen einzelner Spieler wie David Horstkotte, der insgesamt drei Tore erzielte, und die Teamleistung von ESV Ottakring insgesamt, zeigten einmal mehr, dass sie in der Lage sind, entscheidende Spiele zu ihren Gunsten zu entscheiden. Für Bozok Wien bleibt die Erkenntnis, dass es in solchen Spielen gilt, von Anfang an wacher und konsequenter zu agieren.

Stimme zum Spiel:

Florian Walenko (Sektionsleiter ESV Ottakring): "Wir haben heute kein gutes Spiel gezeigt, aber trotzdem verdient gewonnen. Wie es manchmal so ist, waren wir nach der gelb roten Karte gegen uns besser. Da ist noch einmal ein Ruck durch die Mannschaft gegangen und wir haben mit einer zweiten Lunge das Spiel nach Hause gebracht. Nach unseren letzten zwei Siegen gehen wir jetzt zuversichtlich in die Schlussrunden und hoffen, dass wir die Saison ohne weitere Verletzungen weit oben in der Tabelle beenden können."

Aufstellungen:

ESV Ottakring: Dalibor Popov, David Ploner, Alexander Tribus, Valentin Tomek, Peter Eugster, Boban Ilic, Julian Scheweder, Silvan Feuersinger, David Horstkotte, Markus Adam, Thomas Baumgartner (K)



Ersatzspieler: Alessandro Cataldo, Sebastian Wiegand, Josef Rabmer



Trainer: Florian Wallenko

Bozok Wien: Ali Sevkin, Yusuf Ögretmen, Mehmet Özgül, Adem Demir, Cihan Turan (K), Ahmed Zaid Nor, Göker Köymen, Adem Ayvaz, Adem Ünal, Ebubekir Yildiz, Elkhan Eyyubov



Ersatzspieler: Ramazan Salman, Harun Keles, Najib Habibi, Osman Yildiz, Rasit Kocak



Trainer: Hüyük Yilmaz

1. Klasse B: ESV Ottakring : Bozok Wien - 5:2 (3:2)

87 David Horstkotte 5:2

80 David Horstkotte 4:2

42 Adem Ayvaz 3:2

15 Boban Ilic 3:1

14 David Horstkotte 2:1

5 Adem Demir 1:1

2 Silvan Feuersinger 1:0

