RB Jedlesee bezwingt FC Brigittenau knapp

In einem mit Spannung erwarteten Stadtduell in der 22. Runde der 1. Klasse B (W) setzte sich RB Jedlesee knapp mit 1:0 gegen den FC Brigittenau durch. Ein frühes Tor von Jan Hack und eine disziplinierte Defensivleistung sicherten den Heimsieg für Jedlesee, obwohl das Team fast eine halbe Stunde in Unterzahl spielen musste.

Früher Treffer setzt Brigittenau unter Druck

RB Jedlesee gab gleich zu Beginn den Ton angab. Bereits in der 2. Minute sorgte Jan Hack für die Führung der Heimmannschaft. Nach einer perfekt getimten Flanke von der rechten Seite befand sich Hack in der richtigen Position, um den Ball unhaltbar ins Netz zu köpfen und somit das schnelle 1:0 zu erzielen. Der frühe Treffer setzte die Gäste unter Zugzwang und zwang den FC Brigittenau, offensiver zu agieren.

Die Gäste aus Brigittenau versuchten, eine Antwort zu finden, doch ihre Bemühungen wurden in der 20. Minute durch einen weiteren Rückschlag erschwert. Nayld Ngoulou Gampo sah die rote Karte und ließ sein Team mit zehn Mann zurück. Die numerische Unterlegenheit machte es für den FC Brigittenau schwieriger, die gut organisierte Defensive von Jedlesee zu durchbrechen.

Spannung bis zum Schluss trotz Unterzahl

Trotz des frühen Rückstands und der Unterzahl kämpfte Brigittenau tapfer weiter und suchte nach Wegen, den Ausgleich zu erzielen. Ihre besten Chancen kamen aus vereinzelten Distanzschüssen und Standards, die jedoch nicht den gewünschten Erfolg brachten. RB Jedlesee verwaltete den Vorsprung geschickt und konzentrierte sich darauf, keine gefährlichen Räume zu öffnen.

Die Spannung im Spiel hielt an, auch als RB Jedlesee in der 64. Minute selbst einen Spieler verlor. Oliver Schweitzer erhielt die gelb-rote Karte, was das Spiel wieder etwas offener gestaltete. Trotz numerischer Ausgeglichenheit auf dem Feld gelang es dem FC Brigittenau nicht, den entscheidenden Durchbruch zu erzielen. RB Jedlesee verteidigte leidenschaftlich und ließ kaum klare Torchancen zu.

In den Schlussminuten des Spiels intensivierte der FC Brigittenau seine Angriffe, konnte jedoch die solide Abwehr von RB Jedlesee nicht überwinden. Die Heimmannschaft hielt dem Druck stand und sicherte sich mit dem Schlusspfiff nach insgesamt 98 Minuten den knappen 1:0-Sieg. Dieser Erfolg stärkt die Position von RB Jedlesee in der Liga und sorgt für Enttäuschung bei den Gästen, die trotz großer Anstrengungen leer ausgingen.

Stimme zum Spiel:

Sezgin Sahingöz (Trainer Brigittenau): "Leider war der Rückstand zu früh und daraufhin haben wir in der 20. Spielminute die Rote kassiert. Danach sind meine Jungs richtig aufgewacht und haben viele Top-Chancen vrgeben. Ich gratuliere meinen Jungs für die tolle Leistung. Wir werden dran bleiben und die restlichen 4 Spiele mit 12 Punkten absolvieren."

Aufstellungen:

RB Jedlesee: Sebastian Gold, Josef Assar, Manuel Jungmann, David Grasl (K), Nader Bouali, Justin Osmancevic, Jan Hack, Vladislav Pyalin, Ebhomhenya Otoghaguamhen, Oliver Schweitzer, Jean Lesnik



Ersatzspieler: Marcel Knor, Martin Holzreiter, Philip Vukovich, Nikola Stojanovic, Ahmed Al-Karkhi, Adham Ezeldin



Trainer: Rene Casny

FC Brigittenau: Yunus Bellikli, Sergen Toy, Leon Scheidl, Abdullah Ünal, Yakup Önsoy, Nayld Ngoulou Gampo, Ahmet Eren, Talha Yilmazer, Ömer Faruk Ersoy, Ahmet Selvi, Szymon Solatan (K)



Ersatzspieler: Daniel Sostaric, Emre Kaya, Kadir Ceker, Ömer Kizilirmak, Gökdeniz Yamuc



Trainer: Sezgin Sahingöz

1. Klasse B: Jedlesee : FC Brigittenau - 1:0 (1:0)

2 Jan Hack 1:0

