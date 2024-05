FC Patron deklassiert SV Vorwärts Wien 2016

Details Dienstag, 28. Mai 2024 16:18

Ein Fußballfest für die Gäste und ein Albtraum für die Gastgeber – das war der Charakter des Duells zwischen SV Vorwärts Wien 2016 und FC Patron. Im Rahmen der 22. Runde der 1. Klasse B (W) erlebte das Heimteam eine schwere Niederlage mit einem Endstand von 0:5. Schon zur Halbzeit deutete der Spielstand von 0:3 auf einen klaren Siegeskurs der Gäste hin, und auch in der zweiten Hälfte ließ der Schwung von FC Patron nicht nach.

Explosiver Start und Dominanz von FC Patron

Der Anpfiff zum Spiel fiel und sofort machte FC Patron klar, dass sie hier waren, um zu dominieren. Schon in der 11. Minute brach Ivan Apanovic die Stille des Spielfelds, indem er das erste Tor für die Gäste erzielte. Dieses frühe Tor gab FC Patron den nötigen Schub, um weiter Druck zu machen. Vier Minuten später, in der 15. Minute, verdoppelte Muhamet Mahmutaj die Führung für sein Team. Mahmutaj, der an diesem Tag eine herausragende Leistung zeigte, nutzte eine perfekte Vorlage, um den Ball unhaltbar ins Netz zu befördern. Bevor sich SV Vorwärts Wien 2016 erholen konnte, war es erneut Ivan Apanovic, der in der 27. Minute zum zweiten Mal zuschlug und das Spiel auf 0:3 stellte. Die erste Halbzeit war eine Machtdemonstration von FC Patron, während SV Vorwärts Wien 2016 kaum in der Lage war, effektive Gegenangriffe zu starten.

Unnachgiebige Offensive führt zu weiteren Toren

In der zweiten Halbzeit setzte sich das gleiche Bild fort. FC Patron behielt die Kontrolle über das Spiel und ließ den Ball geschickt durch ihre Reihen laufen. Trotz einiger Versuche von SV Vorwärts Wien 2016, ins Spiel zurückzukommen, blieben diese größtenteils wirkungslos. In der 70. Minute erhöhte Luka Aleksic auf 0:4, nachdem er sich elegant durch die Verteidigung dribbelte und einen präzisen Schuss abgab. Das letzte Wort hatte Muhamet Mahmutaj, der in der 86. Minute seinen zweiten Treffer erzielte und somit das vernichtende 0:5 Endresultat sicherte. Mahmutaj’s zweites Tor war ein weiteres Beispiel für die taktische Überlegenheit und die effiziente Ausführung von FC Patron an diesem Tag.

Aufstellungen:

Vorwärts Wien 2016: Raphael Kraml, Nabi Alizada, Serdin Alkan, Christopher Haidl (K), Florian Langer, Barakat Ghasemi, Furkan Adigözel, Aleksandar Subotic, Daniel Knazar, Max Zachistal, Erkin Alkan



Ersatzspieler: Ali Shah, Rene Langer, Attila Liptai, Amier Elshamy, Laurent Simon



Trainer: Rene Wolf

Patron Wien: Sebastian Göschl - Lukas Anicic-Zuparic, Alessandro Zier, Luka Aleksic, Oliver Zlatovic, Philipp Jorganovic - Adrian Pribill (K), Muhamet Mahmutaj, Marvin De Chavez, Rafael Djukic - Ivan Apanovic



Ersatzspieler: Atakan Yigit, Dominic Lastro, Marvin Salaam, Berkan Keskin, Hamza Rashwan



Trainer: Ing. Gerald Göschl

1. Klasse B: SV Vorwärts Wien : FC Patron - 0:5 (0:3)

86 Muhamet Mahmutaj 0:5

70 Luka Aleksic 0:4

27 Ivan Apanovic 0:3

15 Muhamet Mahmutaj 0:2

11 Ivan Apanovic 0:1

