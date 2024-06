UD Süssenbrunn steht nach 4:0 über SV Vorwärts Wien 2016 vor Meistertitel

Details Samstag, 01. Juni 2024 18:53

In der 23. Runde der 1. Klasse B (W) setzte sich UD Süssenbrunn deutlich gegen SV Vorwärts Wien 2016 durch. Mit einem klaren 4:0-Sieg bewies die Heimmannschaft ihre Dominanz und ließ den Gästen keine Chance. Von Beginn an drückte Süssenbrunn dem Spiel seinen Stempel auf und führte bereits zur Halbzeit mit 3:0. Süssenbrunn steht damit vor dem Gewinn der Meisterschaft, denn ein Punkt aus den letzten drei Spielen reicht zum Titel.

Frühe Führung für Süssenbrunn

Die Süssenbrunner waren von Anpfiff weg die spielbestimmende Mannschaft, der Gegner stand sehr defensiv und machte seine Sache gut, doch nach einem Eckball war der am heutigen Tage sehr starke Postenrieder (9.) per Kopf zur Stelle und stellte auf 1:0. Danach waren die Gastgeber weiter spielbestimmend, und in der 32.Minute gab es nach Foul an Okatan Elfmeter. Doch Bergner scheiterte am Torhüter und auch am Nachschuss - so blieb es vorerst beim knappen 1:0-Vorsprung. In der 40.Minute zeigten die Heimischen erneut ihre Stärke bei Standarts und Epanga stellte aus kurzer Distanz auf 2:0. Und die Heimischen legten vor dem Halbzeitpfiff noch einmal nach, und stellten die Weichen endgültig auf Sieg - Manuel Bergner traf aus der Drehung zum 3:0-Pausenstand.

Strohmayer setzt den Schlusspunkt

Im zweiten Abschnitt kontrollierten die Süssenbrunner Ball und Gegner, ließen den Ball gut laufen und Kapitän Strohmayer machte mit dem 4:0 (49.) alles klar . Danach hatten die Heimischen noch einige Chancen, die Führung zu erhöhen, doch der Schlussmann der Gäste war jedes Mal zur Stelle.

Mit diesem deutlichen Sieg untermauert UD Süssenbrunn seine Ambitionen in der 1. Klasse B und setzt ein klares Zeichen an die Konkurrenz - man braucht aus den letzten drei Spielen nur noch einen Punkt, um Meister zu werden. SV Vorwärts Wien 2016 hingegen muss sich nun auf die kommenden Spiele konzentrieren, um wieder Punkte einzufahren.

Stimme zum Spiel:

Thomas Irsigler (Trainer Süssenbrunn): "Wieder drei Punkte dank einer starken Leistung unserer Mannschaft. Damit sind wir unserem großen Ziel einen Schritt näher! Wir müssen aber weiter konzentriert bleiben, um den Sack zuzumachen."

Aufstellungen:

UD Süssenbrunn: Rudolf Pichler, Florian Straube, Rafael Morina, Manuel Bergner, Markus Postenrieder, Pascal Pierre Ntonga Bineng, Mehmet Okatan, Marcel Schoderböck, Richard Strohmayer (K), Marc Brunner, Guelord Epanga



Ersatzspieler: Hansjörg Starke, Jürgen Koppensteiner, Dominic Strohmayer, Dominik Künast



Trainer: Thomas Irsigler

Vorwärts Wien 2016: Raphael Kraml, Nabi Alizada, Serdin Alkan, Christopher Haidl (K), Erkin Alkan, Gabriel Lukic, Laurent Simon, Furkan Adigözel, Daniel Knazar, Florian Langer, Max Zachistal



Ersatzspieler: Ali Shah, Rene Langer, Bilal Elshebiny, Christopher Matek, Denis Markovic



Trainer: Rene Wolf

1. Klasse B: UD Süssenbrunn : SV Vorwärts Wien - 4:0 (3:0)

49 Richard Strohmayer 4:0

45 Manuel Bergner 3:0

40 Guelord Epanga 2:0

9 Markus Postenrieder 1:0

