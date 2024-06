Yamuc-Hattrick: FC Brigittenau deklassiert Sans Papiers 7:0

Details Sonntag, 02. Juni 2024 11:58

In einem einseitigen Spiel in der 1. Klasse B setzte sich der FC Brigittenau eindrucksvoll gegen die Gäste von Sans Papiers - Die Bunten durch. Bereits zur Halbzeit war die Partie mit einem 4:0-Vorsprung entschieden. Auch in der zweiten Hälfte blieb der FC Brigittenau dominant und erhöhte das Ergebnis auf 7:0. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Gökdeniz Yamuc und Yakup Önsoy, die zusammen fünf Tore erzielten.

Frühe Führung durch Yakup Önsoy

Kaum hatte der Schiedsrichter die Partie angepfiffen, zeigte der FC Brigittenau seine Offensivstärke. Bereits in der 5. Minute eröffnete Yakup Önsoy den Torreigen und brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Sans Papiers - Die Bunten hatten große Mühe, ins Spiel zu finden und wurden von der aggressiven Spielweise des FC Brigittenau überrumpelt.

Nur neun Minuten später folgte das nächste Tor: Ömer Faruk Ersoy setzte sich in der 14. Minute durch und erzielte das 2:0. Die Abwehr von Sans Papiers - Die Bunten war zu diesem Zeitpunkt völlig überfordert und konnte dem Druck der Gastgeber nicht standhalten.

In der 18. Minute machte Gökdeniz Yamuc mit seinem ersten Tor des Tages das 3:0 perfekt. Er zeigte dabei seine technische Klasse und ließ dem Torwart der Gäste keine Chance. Nur acht Minuten später, in der 26. Minute, war es erneut Gökdeniz Yamuc, der auf 4:0 erhöhte und damit bereits früh für die Vorentscheidung sorgte. Mit diesem klaren Vorsprung ging es dann in die Halbzeitpause.

Dominanz auch in der zweiten Halbzeit

Wer dachte, der FC Brigittenau würde nach der Pause einen Gang zurückschalten, sah sich getäuscht. Direkt nach Wiederanpfiff in der 47. Minute traf Yakup Önsoy erneut und stellte das Ergebnis auf 5:0. Sans Papiers - Die Bunten fanden keine Antwort auf die druckvolle Spielweise der Gastgeber und mussten weiterhin hauptsächlich defensiv agieren.

In der 65. Minute zeigte Gökdeniz Yamuc erneut seine Torjägerqualitäten und erzielte sein drittes Tor des Tages, das 6:0. Der FC Brigittenau spielte sich nun in einen regelrechten Rausch und ließ den Gästen keine Chance, sich zu erholen oder eigene Offensivaktionen zu starten.

Den Schlusspunkt setzte schließlich Ahmet Selvi in der 86. Minute. Kurz vor Schluss musste Sans Papiers - Die Bunten dann auch noch eine rote Karte hinnehmen: Mohammad Mussawi wurde in der 87. Minute des Feldes verwiesen, was die ohnehin schon schwierige Situation für die Gäste weiter verschlechterte.

Stimme zum Spiel:

Gökdeniz Yamuc (Spieler Brigittenau): "Als erstes bin ich glücklich über Sieg. Nach 8 Jahren haben wir zum ersten Mal gegen den Gegner gewonnen. Vor allem über meinen ersten Hattrick in dieser Saison bin ich sehr glücklich. Letzte Woche hatten wir Pech mit der 0:1-Niederlage, aber wir sind trotzdem stark geblieben und ich wünsche uns viel Erfolg die nächsten Spiele."

Aufstellungen:

FC Brigittenau: Hakan Kara (K), Sergen Toy, Leon Scheidl, Kadir Ceker, Yunus Karakaya, Abdullah Ünal, Yakup Önsoy, Murat Uzar, Talha Yilmazer, Ömer Faruk Ersoy, Gökdeniz Yamuc

Ersatzspieler: Daniel Sostaric, Emre Kaya, Ahmet Eren, Ahmet Selvi

Trainer: Sezgin Sahingöz

Sans Papiers: Abel Gismallar - Chibueze Emmanuel Ugwoke, Emmanuel Eluke, Collins Okoro, Amanortey Kisseih, Celestine Ekwulugo - Tokunboh Ogunya, Mojtaba Amiri, Stanley Junior Gibson (K), Yaya Ceesay - Mohammad Mussawi

Ersatzspieler: Festus Isibor, Arinze Abazuh, Nnamdi Okalanwa, Lamidi Bamgbala

Trainer: Stanly Alphonsus

