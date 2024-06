Austria XVII triumphiert in hart umkämpftem Duell gegen Bozok Wien

Details Montag, 03. Juni 2024 14:52

In einem sehr abwechslungsreichen Aufeinandertreffen der 1. Klasse B setzte sich Austria XVII souverän mit 3:1 gegen Bozok Wien durch. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste komfortabel mit 3:0. Trotz eines beherzten Aufbäumens von Bozok Wien in der zweiten Halbzeit und einem Tor durch Murat Bikmaz blieb der Sieg für Austria XVII ungefährdet. Besondere Brisanz verliehen dem Spiel zwei Platzverweise für die Hausherren.

Blitzstart von Austria XVII

Von Beginn an zeigte sich Austria XVII äußerst entschlossen und druckvoll. Bereits in der 18. Minute gelang Sebastian Siegmund der Führungstreffer zum 1:0. Er profitierte von einer schnellen Kombination im Mittelfeld und vollendete präzise in die untere Ecke. Bozok Wien war sichtlich geschockt und fand in dieser Phase des Spiels kaum Mittel gegen die überlegenen Gäste.

Nur zwei Minuten später, in der 20. Minute, schlug Austria XVII erneut zu. Diesmal war es Markus Weisz, der nach einem missglückten Klärungsversuch der Bozok-Defensive blitzschnell reagierte und zum 2:0 erhöhte. Die Defensive der Gastgeber wirkte in dieser Phase überfordert und ermöglichte den Gästen zu viele Räume.

Die Mannschaft von Austria XVII zeigte weiterhin eine beeindruckende Leistung und ließ dem Gegner kaum Luft zum Atmen. In der 40. Minute war es erneut Weisz, der mit einem sehenswerten Treffer zum 3:0-Halbzeitstand erhöhte. Sein zweites Tor des Abends war das Resultat einer hervorragend herausgespielten Kombination, die die Abwehr von Bozok Wien erneut alt aussehen ließ.

Bozok Wien kämpft sich zurück

Nach der Halbzeitpause kamen die Gastgeber deutlich motivierter aus der Kabine. Doch die Hoffnungen auf eine Aufholjagd wurden bereits in der 43. Minute gedämpft, als Yusuf Ögretmen mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Diese Unterzahl machte es für Bozok Wien noch schwerer, ins Spiel zurückzufinden.

Trotz der numerischen Unterlegenheit zeigte der Gastgeber aber Moral und kämpfte weiter. Ihre Bemühungen wurden in der 78. Minute belohnt, als Murat Bikmaz nach einem schnellen Konter den Anschlusstreffer zum 1:3 erzielte. Das Tor schien die Gastgeber zu beflügeln, und sie erhöhten den Druck auf die Defensive von Austria XVII.

Doch nur wenige Minuten vor Spielende erhielt Bozok Wien einen weiteren Rückschlag. Emirhan Avci sah in der 86. Minute die Rote Karte, wodurch Bozok Wien nur noch mit neun Mann weiterspielen musste. Trotz dieser erneuten Dezimierung gab die Mannschaft nicht auf und versuchte, weiter nach vorne zu spielen.

Die verbleibenden Minuten brachten keine weiteren Treffer, und das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 3:1-Sieg für Austria XVII. Bozok Wien zeigte insbesondere in der zweiten Halbzeit großen Kampfgeist, konnte jedoch die Hypothek aus der ersten Halbzeit und die beiden Platzverweise nicht mehr wettmachen.

Stimmen zum Spiel:

Thomas Raab (Sportlicher Leiter Austria): "Für die Tatsache, dass uns sieben Spieler gefehlt haben, war das eine mehr als bemerkenswerte Leistung. Ich bin mit den drei Punkten natürlich sehr zufrieden. Bozok ist ein unangenehmer Gegner. Die Ausschlüsse haben es uns dann natürlich erleichtert."

Wilhelm Biricz (Trainer Austria): "Zweite Halbzeit zwei rote Karten für Bozok Wien und wir haben schlechter gespielt wie in der ersten Halbzeit.Sagenhaft, aber wir sind sehr froh und stolz auf unsere Jungs. Drei Punkte nachhause geholt. Ich hoffe, das nächste Spiel wieder mit voller Besetzung zu spielen."

Aufstellungen:

Bozok Wien: Ali Sevkin, Yusuf Ögretmen, Adem Demir, Ugur Kilic, Ahmed Zaid Nor, Göker Köymen (K), Adem Ünal, Ebubekir Yildiz, Emirhan Avci, Murat Bikmaz, Rasit Kocak



Ersatzspieler: Yusuf Kaya, Ramazan Salman, Ali Okay, Najib Habibi



Trainer: Hüyük Yilmaz

Austria XVII: Tobias Lalics, Sebastian Siegmund, Jakob Niederhuber, Vincent Dick, Melih Durmaz, Alexander Biricz (K), Markus Weisz, Mustafa Al Doree, Nikola Mindic, Michael Gruber, Mohamad Kher Ali



Ersatzspieler: Matthias Frühwirth, Ehsan Dalla, Moamil Alkhalidi, Georg Brandel



Trainer: Wilhelm Biricz

1. Klasse B: Bozok Wien : Austria XVII - 1:3 (0:3)

78 Murat Bikmaz 1:3

40 Markus Weisz 0:3

20 Markus Weisz 0:2

18 Sebastian Siegmund 0:1

