Starkes Comeback bringt ESV Ottakring drei Punkte gegen ASV Gartenstadt

ASV Gartenstadt und ESV Ottakring hieß das Duell am Sonntagnachmittag und das Team aus Ottakring konnte sich mit einem beeindruckenden 4:2-Auswärtssieg durchsetzen. Obwohl die Gastgeber zur Halbzeit noch in Führung lagen, zeigte das Team von ESV Ottakring eine bemerkenswerte zweite Halbzeit, in der sie das Spiel drehten und mit einem verdienten Sieg nach Hause fuhren. Besonders hervorzuheben ist dabei die herausragende Leistung von Michael Würzl, der gleich drei Treffer beisteuerte.

Frühe Führung für ASV Gartenstadt

Bereits in der 22. Minute gelang ASV Gartenstadt der erste Treffer der Partie. Benjamin Zukrigl brachte die Heimmannschaft mit einem präzisen Schuss ins rechte Eck mit 1:0 in Führung. Der Jubel bei den Heimfans war groß, und das Team von ASV Gartenstadt spielte mit viel Selbstvertrauen weiter.

Doch nur 14 Minuten später kam die Antwort des ESV Ottakring. In der 36. Minute war es Michael Würzl, der mit einem schnellen Angriff den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Der Treffer schien die Moral von ASV Gartenstadt nicht zu beeinträchtigen, denn bereits eine Minute später, in der 37. Minute, war es Ivan Lovrinovic, der die Führung für das Heimteam wiederherstellte. Mit einem kraftvollen Schuss brachte er ASV Gartenstadt mit 2:1 in Front. Dies war auch der Halbzeitstand.

Ottakring dreht das Spiel in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause kam ESV Ottakring entschlossen aus der Kabine. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff, in der 49. Minute, war es erneut Michael Würzl, der den Ausgleich zum 2:2 markierte. Die Gäste hatten nun deutlich mehr Spielanteile und drängten auf die Führung. In der 57. Minute war es schließlich soweit: Michael Würzl komplettierte seinen Hattrick und brachte ESV Ottakring mit 3:2 in Führung.

ASV Gartenstadt versuchte, auf den Rückstand zu reagieren und drängte auf den Ausgleich. Doch die Defensive von ESV Ottakring stand sicher und ließ kaum gefährliche Chancen zu. In der 77. Minute machte Julian Scheweder schließlich den Deckel drauf. Mit einem sehenswerten Treffer zum 4:2 für ESV Ottakring sorgte er für die Vorentscheidung.

Die letzten Minuten des Spiels verliefen ohne weitere nennenswerte Ereignisse, und nach 90 Minuten stand der verdiente Sieg für ESV Ottakring fest. Das Spiel endete mit einem 4:2-Erfolg für die Gäste, die damit einen wichtigen Sieg in der 23. Runde der 1. Klasse B feierten.

Stimme zum Spiel:

Michael Marchart (Trainer Gartenstadt): "In der 1. Halbzeit haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht, jedoch eine Vielzahl an Chancen liegen lassen und konnten nur eine 2:1 Führung herausspielen. Das hat sich in Halbzei 2 gerächt. Wir sind absolut nicht mehr ins Spiel gekommen, haben schnell 2 Tore kassiert und konnten das Spiel am Ende nicht mehr drehen und haben noch den vierten Gegentreffer kassiert."

Aufstellungen:

Gartenstadt: Lorenz Lobmaier - Mario Bojic, Philipp Jäger, Björn Bielec, Simon Kern - Christopher Wittmann, Abderrahman Touati, Benjamin Zukrigl, Alberto Susnjara, Ivan Lovrinovic (K) - Agron Meta



Ersatzspieler: Sanel Ramovic, Alexander Strobl, Kevin Bielec, David Hirner, Semih Serbest, Daniel Krömker



Trainer: Michael Marchart

ESV Ottakring: Dalibor Popov, David Ploner, Philipp Wallenko, Christian Eberle, Peter Eugster, Julian Scheweder, Sandro Ottobrini, Michael Würzl, Boban Ilic, Alexander Tribus, Thomas Baumgartner (K)



Ersatzspieler: Mauro Alfayate Silvestre, Alessandro Cataldo, Silvan Feuersinger, Josef Rabmer, Florian Wallenko



Trainer: Florian Wallenko

1. Klasse B: Gartenstadt : ESV Ottakring - 2:4 (2:1)

77 Julian Scheweder 2:4

57 Michael Würzl 2:3

49 Michael Würzl 2:2

37 Ivan Lovrinovic 2:1

36 Michael Würzl 1:1

22 Benjamin Zukrigl 1:0

