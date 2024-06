Osmancevic-Goldtor bringt RB Jedlesee drei Punkte gegen Bozok Wien

Details Sonntag, 09. Juni 2024 20:17

RB Jedlesee konnte sich gegen Bozok Wien knapp aber doch mit 2:1 durchsetzen. Nachdem beide Teams in der ersten Halbzeit torlos blieben, nahm das Spiel in der zweiten Halbzeit an Fahrt auf. Jan Hack eröffnete den Torreigen für RB Jedlesee, bevor Murat Bikmaz für Bozok Wien ausglich. Das entscheidende Tor erzielte schließlich Justin Osmancevic kurz vor Schluss.

Torlose erste Halbzeit

RB Jedlesee und Bozok Wien lieferten sich ein intensives Duell, wobei beide Teams zunächst ihre Defensive stark hielten und nur wenige Torchancen zuließen. Beide Mannschaften agierten vorsichtig und versuchten, keine Fehler zu machen, die dem Gegner die Möglichkeit zu einer frühen Führung bieten könnte.

Obwohl es einige Angriffsversuche gab, konnten weder RB Jedlesee noch Bozok Wien den Ball im gegnerischen Netz unterbringen. So gingen die Teams mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Spannende zweite Halbzeit mit späten Toren

Die zweite Halbzeit begann dynamischer, und in der 67. Minute war es schließlich so weit: Jan Hack brachte RB Jedlesee in Führung und ließ die Heimfans jubeln.

Die Gäste aus Wien wurden zunehmend offensiver und konnten schließlich in der 81. Minute durch Murat Bikmaz den Ausgleich erzielen. Bikmaz traf vom Elfmeterpunkt zum 1:1. Das Spiel schien auf ein Unentschieden hinauszulaufen. Die entscheidende Wendung kam kurz vor Schluss: In der 87. Minute erzielte Justin Osmancevic das viel umjubelte 2:1 für RB Jedlesee. Mit einem kraftvollen Schuss ließ er dem Torhüter von Bozok Wien keine Chance und sicherte seinem Team somit den Sieg. Die letzten Minuten des Spiels verliefen hektisch, doch RB Jedlesee verteidigte die knappe Führung geschickt und brachte den Sieg über die Zeit.

Stimme zum Spiel:

Eray Uyar (Sektionsleiter Bozok): "Wir haben trotz der fehlenden Spieler sehr gut gespielt. Wir hatten während des Spiels eine Menge Chancen, aber wir konnten kein Tor erzielen. Wir hätten das Spiel auch mit einem anderen Ergebnis gewinnen können. Wir haben in den letzten Minuten ein unglückliches Tor kassiert und das Spiel verloren. Wir wollen unsere letzten beiden Spiele gewinnen.

Wenigstens werden wir dieses Jahr nicht Letzter in der Liga. Nächstes Jahr werden wir eine neue Mannschaft mit neuen Spielern aufbauen."

Aufstellungen:

RB Jedlesee: Sebastian Gold, Josef Assar, Manuel Jungmann, Salman Tata, Andre Michalik, David Grasl (K), Nader Bouali, Justin Osmancevic, Jan Hack, Martin Holzreiter, Oliver Schweitzer

Ersatzspieler: Patric Nawara, Ebhomhenya Otoghaguamhen, Florian Lamp, Hakan Düztaban, Nikola Stojanovic

Trainer: Daniel Walter



Bozok Wien: Ali Sevkin, Yusuf Kaya, Mehmet Özgül, Kemal Türkmen, Ahmed Zaid Nor, Adem Ayvaz (K), Adem Ünal, Elkhan Eyyubov, Mert Ücüncü, Murat Bikmaz, Rasit Kocak

Ersatzspieler: Ercan Karabulut, Aiman Ebrahim, Ferhat Cicek, Selcuk Demirel, Remzi Catalbas

Trainer: Hüyük Yilmaz

1. Klasse B: Jedlesee : Bozok Wien - 2:1 (0:0)

87 Justin Osmancevic 2:1

81 Murat Bikmaz 1:1

67 Jan Hack 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.