Revierduell zwischen ESV Ottakring und Penarol Wien endet mit Heimsieg

Details Sonntag, 09. Juni 2024 20:30

Im Spiel zwischen ESV Ottakring und Penarol Wien konnte sich die Heimmannschaft knapp mit 1:0 durchsetzen. Das entscheidende Tor erzielte Boban Ilic in der 50. Minute. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten blieb es letztendlich bei diesem einzigen Treffer, der ESV Ottakring drei wertvolle Punkte in der 1. Klasse B sicherte. Detail: Die beiden Mannschaften tragen ihre Heimspiele nur einen Steinwurf voneinander entfernt aus - also ein echtes Revierduell.

Eine ausgeglichene erste Halbzeit

Beide Mannschaften starteten engagiert in die Partie. Vor allem ESV Ottakring suchte den Weg nach vorne, während Penarol Wien sich defensiv gut organisierte und immer wieder gefährliche Konter setzte.

ESV Ottakring hatte einige gute Gelegenheiten, die jedoch nicht konsequent genutzt wurden. Auf der anderen Seite war auch Penarol Wien nicht in der Lage, die Abwehr von ESV Ottakring zu überwinden. So ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause.

Boban Ilic trifft zum Sieg

Beide Mannschaften kamen unverändert aus der Kabine und suchten weiterhin die Entscheidung. In der 50. Minute gelang ESV Ottakring schließlich der Durchbruch. Boban Ilic nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von Penarol Wien aus und erzielte das viel umjubelte 1:0 für die Gastgeber - Standardsituation, wo Boban Ilic einen abgewehrten Freistoß von Kapitän Tiroch abstaubte. Dieser Treffer sollte sich als spielentscheidend herausstellen.

Nach dem Führungstreffer versuchte Penarol Wien, den Druck zu erhöhen und den Ausgleich zu erzwingen. Die Gäste kamen immer wieder gefährlich vor das Tor von ESV Ottakring, doch die Defensive der Heimmannschaft hielt stand. Auf der anderen Seite ESV Ottakring immer wieder mit Konterchancen, um die Führung auszubauen, jedoch ohne weiteren Erfolg.

Die Schlussphase war geprägt von einer hohen Intensität und zahlreichen Zweikämpfen. Beide Teams gaben noch einmal alles, um das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. Penarol Wien setzte alles auf eine Karte und warf in den letzten Minuten noch einmal alles nach vorne. Doch die Abwehr von ESV Ottakring hielt dem Druck stand und ließ keinen Treffer mehr zu.

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute stand fest, dass ESV Ottakring das Spiel knapp mit 1:0 für sich entschieden hatte. Die Mannschaft konnte sich über drei wichtige Punkte freuen, während Penarol Wien trotz einer kämpferischen Leistung leer ausging.

Stimme zum Spiel:

Florian Wallenko (Trainer Ottakring): "Wir konnten heute gegen Penarol vor allem in der ersten Halbzeit spielerisch überzeugen, aber kein Tor schießen. IDank unserer starken Defensive hat heute ein Tor gereicht. Bei den letzten Spielen sollte unser Torjäger Würzl wieder am Platz stehen und mehr Tore schießen."

Aufstellungen:

ESV Ottakring: Dalibor Popov, David Ploner, Philipp Wallenko, Mauro Alfayate Silvestre, Valentin Tomek, Peter Eugster, Boban Ilic, Julian Scheweder, Michael Tiroch (K), Thomas Baumgartner, Josef Rabmer

Ersatzspieler: Lorenz Peinbauer, Alessandro Cataldo, Sebastian Wiegand

Trainer: Florian Wallenko



Penarol Wien: Elias Grabherr, Alexander Pur, Paul Gorbach, Fabio Cappello, Daniel Darok, Simeon Honeck, Julian Schertler, Konrad Schneider (K), Noah Schmid, Zacharias Kircher, Benjamin Jawecki

Ersatzspieler: Rafael Buchacher, Jan Köck, Julian Ritter, Florian Wachter

Trainer: Julian Schertler

1. Klasse B: ESV Ottakring : Penarol - 1:0 (0:0)

50 Boban Ilic 1:0

