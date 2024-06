Joker sticht! Später Treffer beschert SC Kopten vierten Heimsieg

Details Sonntag, 09. Juni 2024 22:53

In einer Begegnung der 24. Runde der 1. Klasse B konnte der SC Kopten am Sonntagabend einen knappen 1:0-Sieg gegen den FC Patron feiern. In einer Partie, die über weite Strecken ausgeglichen war, sicherten sich die Gastgeber in den letzten Minuten den entscheidenden Treffer. Der goldene Schuss kam vom eingewechselten Minas Awad in der 86. Minute.

Ausgeglichene erste Halbzeit ohne Tore

Das Match begann pünktlich mit dem Anstoß der Heimischen. Beide Teams waren von Beginn an bemüht, das Spiel zu kontrollieren. Die Gastgeber traten in goldenen Trikots mit schwarzen Hosen und Stutzen an, während die Gäste aus Wien in komplett roter Montur aufliefen.

Bereits in der 13. Minute zeigte der SC erste offensive Ambitionen. Martin Malty eroberte an der Strafraumgrenze den Ball und versuchte zu schießen, der Angreifer konnte jedoch gestoppt werden. Das Spiel blieb weiterhin ausgeglichen. In der 25. Minute wurde das offene Match beider Mannschaften deutlich, auch wenn es noch keine gefährlichen Chancen gab.

Die Gäste kamen in der 30. Minute zu einer nennenswerten Möglichkeit. Luka Aleksic zog von der Strafraumgrenze ab, verfehlte jedoch knapp das rechte Eck. Fünf Minuten später war es wieder Aleksic, der in den Strafraum eindrang und quer zu Marvin Salaam legte, dessen Direktschuss jedoch über das Tor ging. Auf Seiten der Gastgeber sorgte Eren Aydin in der 42. Minute mit einem knapp vorbeigehenden Seitfallzieher für Aufsehen. Mit einem 0:0 ging es schließlich in die Halbzeitpause.

SC-Joker sticht in Minute 86

Ohne Wechsel starteten beide Mannschaften in die zweite Halbzeit. Der SC Kopten zeigte sich in der 57. Minute gefährlich, als Bubacarr Jobe im Zentrum nach einer Flanke zu zwei Abschlüssen kam, die jedoch beide Male geblockt wurden. Patron hatte in der 61. Minute eine gute Möglichkeit, als Ivan Apanovic einen Schuss aufs kurze Eck abgab, der jedoch von SC-Torwart Selman Aydin gehalten wurde.

Die Gäste drängten weiter auf die Führung. In der 63. Minute gab es Elfmeter-Alarm im Koptener Strafraum, als Kapitän Adrian Pribill nach einem Freistoß zu Fall gebracht wurde. Schiedsrichter Teubl ließ jedoch weiterspielen. Die beste Chance für den FC Patron kam in der 86. Minute, als Apanovic aus 13 Metern abzog, der Ball jedoch knapp über das Tor ging.

Doch in der selben Minute kam der entscheidende Moment des Spiels. Der eingewechselte Minas Awad wurde am 16er angespielt und traf zur Führung der Gastgeber. Der Treffer sorgte für großen Jubel auf den Rängen und gab dem SC Kopten den nötigen Schub. In den letzten Minuten verteidigten die Gastgeber ihren Vorsprung erfolgreich, auch wenn Pribill und Apanovic noch Möglichkeiten hatten. Nach vier Minuten Nachspielzeit beendete der Unparteiische die Partie mit einem Endstand von 1:0 für den SC Kopten.

1. Klasse B: SC Kopten : FC Patron - 1:0 (0:0)

86 Minas Awad 1:0

