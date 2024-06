FC Brigittenau feiert 5:3-Erfolg bei SV Vorwärts Wien 2016

Details Montag, 10. Juni 2024 10:58

Der FC Brigittenau setzte sich am Samstag mit einem 5:3-Auswärtssieg gegen SV Vorwärts Wien 2016 durch. Die Partie war über 90 Minuten sehr kampfbetont, am Ende gab es aber einen klaren Sieg der Gäste. Ersoy erzielte dabei zwei Tore.

Frühe Führung und dramatische erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als FC Brigittenau bereits in der 4. Minute durch Gökdeniz Yamuc in Führung ging. Der schnelle Treffer setzte die Heimmannschaft unter Druck, und nur neun Minuten später erhöhte Ömer Kizilirmak per Freistoß auf 2:0 für die Gäste. Diese frühe Dominanz der Brigittenauer schien SV Vorwärts Wien 2016 zunächst zu überfordern.

Doch die Gastgeber gaben nicht auf und kämpften sich zurück ins Spiel. In der 28. Minute gelang Max Zachistal der Anschlusstreffer zum 1:2, was das Spiel wieder spannend machte. Die Aufholjagd wurde kurz vor der Halbzeitpause belohnt, als Gabriel Lukic in der 45. Minute den Ausgleich zum 2:2 erzielte.

Entscheidende zweite Halbzeit und späte Dramatik

Nach dem Wiederanpfiff zeigte FC Brigittenau erneut seine Offensivstärke. In der 53. Minute brachte Ömer Faruk Ersoy die Gäste mit einem weiteren Treffer wieder in Führung. Dieser erneute Rückstand setzte SV Vorwärts Wien 2016 erneut unter Druck, doch sie konnten keine nennenswerten Chancen mehr herausspielen.

In der 81. Minute erhöhte erneut Ömer Faruk Ersoy mit seinem zweiten Tor des Tages auf 4:2 für FC Brigittenau. Die Gäste schienen das Spiel damit bereits entschieden zu haben, doch es sollte noch turbulenter werden. In der 90. Minute markierte Kadir Ceker per Freistoß das 5:2 für FC Brigittenau, was endgültig alle Hoffnungen der Heimmannschaft auf eine Aufholjagd zunichte machte.

Nur eine Minute später konnte Erkin Alkan per Freistoß noch einmal für SV Vorwärts Wien 2016 auf 3:5 verkürzen, doch dies war lediglich Ergebniskosmetik. Das Spiel endete nach drei Minuten Nachspielzeit mit einem verdienten Sieg für FC Brigittenau.

Zusätzlich zur Torflut gab es in der Schlussphase noch eine Gelb-Rote Karte für Talha Yilmazer von FC Brigittenau, der in der 90. Minute des Feldes verwiesen wurde. Diese dezimierte Mannschaft konnte jedoch den Sieg sicher über die Zeit bringen.

Stimme zum Spiel:

Ahmet Eren (Sektionsleiter Brigittenau): "Wir wussten, dass es kein leichtes Spiel sein wird, immerhin mussten wir sieben Stammspieler beim Auswärtsspiel vorgeben. In der ersten Halbzeit haben wir nicht die Leistung gebracht, die wir uns vorgestellt haben und gingen mit einem Unentschieden in die Pause. Nach der Pause haben wir schnell unsere Tore gemacht und den Gegner nicht viele Chancen ermöglicht. Nach diesem wichtigen Auswärtssieg sind wir jetzt Tabellenzweiter."

Aufstellungen:

Vorwärts Wien 2016: Raphael Kraml, Nabi Alizada, Serdin Alkan, Christopher Haidl (K), Erkin Alkan, Barakat Ghasemi, Attila Liptai, Gabriel Lukic, Bilal Elshebiny, Jo-Nico Cuncl, Max Zachistal

Ersatzspieler: Ali Shah, Rene Langer, Denis Markovic, Daniel Knazar, Manuel Streif Trainer: Rene Wolf FC Brigittenau: Hakan Kara (K), Sergen Toy, Leon Scheidl, Emre Kaya, Kadir Ceker, Murat Uzar, Ahmet Eren, Talha Yilmazer, Ömer Faruk Ersoy, Gökdeniz Yamuc, Ömer Kizilirmak Ersatzspieler: Daniel Sostaric, Abdullah Ünal, Yakup Önsoy, Bayram Ünlü, Nihat Seker Trainer: Sezgin Sahingöz

1. Klasse B: SV Vorwärts Wien : FC Brigittenau - 3:5 (2:2)

92 Erkin Alkan 3:5

90 Kadir Ceker 2:5

81 Ömer Faruk Ersoy 2:4

53 Ömer Faruk Ersoy 2:3

45 Gabriel Lukic 2:2

28 Max Zachistal 1:2

13 Ömer Kizilirmak 0:2

4 Gökdeniz Yamuc 0:1

