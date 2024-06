Überzeugender Sieg gegen WBC-Freiheit bringt UD Süssenbrunn Meistertitel

Details Montag, 10. Juni 2024 11:08

Ein starker 3:0-Sieg für UD Süssenbrunn gegen WBC-Freiheit besiegelte deren Meisterschaftsträume in der 1. Klasse B. Bereits früh im Spiel gingen die Gäste in Führung und ließen dem Heimteam keine Chance, sich zu erholen. Trotz einiger Bemühungen von WBC-Freiheit konnte die Mannschaft das Spiel nicht wenden und musste sich letztlich geschlagen geben. Süssenbrunn hingegen darf über den Meistertitel jubeln.

Frühe Führung für UD Süssenbrunn

Vor einer tollen Kulisse übernahmen die Süssenbrunner vom Anpfiff weg das Kommando. Es waren gerade einmal zwei Minuten gespielt, als im Gästesektor erstmals Jubel aufkam. Nach einem Freistoß von Okatan in die Mauer, übernahm den Abpraller Kapitän Strohmayer (2.) und setzte den Ball unhaltbar in die Maschen. Die Gäste waren auch weiterhin die spielbestimmende Mannschaft und erarbeiteten sic gute Möglichkeiten. So wurden gleich 3 (!) Tore von Postenrieder, Bergner und Okatan allesamt wegen Abseits vom Unparteiischen nicht gegeben. Und auch Bellak und Postenrieder scheiterten aus aussichtsreicher Position, während sich der Gastgeber schwer tat, nachdem die Süssenbrunner Defensive gut und kompakt stand.

Souveräner Ausbau der Führung

Im zweiten Durchgang ein ähnliches Bild, Süssenbrunn kontrollierte Ball und Gegner und ließ die Heimelf nicht gefährlich werden. In der 72.Spielminute erlöste Manuel Bergner sein Team mit einem satten Schuss unter die Latte und stellte die Weichen endgültig auf Meistertitel und Sieg. In der 78. Minute brachte Okatan aus einem Elfmeter noch einmal Bewegung auf die Anzeigetafel und stellte unter großen Jubel der Fans auf 3:0. Dann war Schluss und es gab kein Halten mehr, der Jubel der Gäste kannte keine Grenzen mehr.

UD Süssenbrunn zeigte in diesem Spiel eine beeindruckende Leistung und sicherte sich damit nicht nur den Sieg, sondern auch den Meistertitel.

Stimme zum Spiel:

Thomas Irsigler (Trainer Süssenbrunn): "Wir sind Meister! Ich bin extrem stolz auf meine Jungs. Absoluter Wahnsinn, was sie in dieser Saison geleistet haben."

Aufstellungen:

WBC-Freiheit: Holger Hüffel, Robert Hohenecker, Omid Amini, Philipp Potlacnik (K), Amir Haj-Ewaich, Farhan Saifee, Benjamin Ramadani, Sanel Veladzic, Rami Ben Ali, Mirsad Osmic, Schimon Megrelischwili

Ersatzspieler: Lukas Berger, Ramy Al Ali, Zeljko Jovicic, Aaron Bassa, Eric Salomon

Trainer: Daniel Meyer

UD Süssenbrunn: Rudolf Pichler, Florian Straube, Julian Bellak, Manuel Bergner, Markus Postenrieder, Daniel Petschning, Pascal Pierre Ntonga Bineng, Mehmet Okatan, Richard Strohmayer (K), Marc Brunner, Guelord Epanga

Ersatzspieler: Hansjörg Starke, Jürgen Koppensteiner, Rafael Morina, Dominic Strohmayer, Dominik Künast, Marcel Schoderböck

Trainer: Thomas Irsigler

.

1. Klasse B: WBC-Freiheit : UD Süssenbrunn - 0:3 (0:1)

78 Mehmet Okatan 0:3

72 Manuel Bergner 0:2

2 Richard Strohmayer 0:1

Details

