12-Tore-Festival bei ASV Gartenstadt versus Austria XVII

Details Montag, 10. Juni 2024 13:07

In einem mehr als torreichen Spiel der 1. Klasse B zeigte sich Austria XVII von ihrer besten Seite und besiegte den ASV Gartenstadt mit 9:5. Schon in der ersten Halbzeit dominierte Austria XVII das Spielgeschehen und erzielte sechs Tore. Trotz einer kämpferischen Leistung und einer deutlichen Steigerung in der zweiten Halbzeit konnte ASV Gartenstadt die Niederlage nicht mehr abwenden.

Frühe Führung und klare Dominanz

Schon in der 7. Minute erzielte Markus Weisz das erste Tor des Spiels und brachte die Gäste in Führung. Dieser frühe Treffer setzte den Ton für die erste Halbzeit. Nur drei Minuten später, in der 10. Minute, baute Orhan Müldür die Führung weiter aus und erhöhte auf 2:0.

Die Angriffswellen von Austria XVII rissen nicht ab, und in der 16. Minute trug sich Raphael Spies zum ersten Mal in die Torschützenliste ein. Mit einem komfortablen 3:0 im Rücken ließ Austria XVII nicht nach und erzielte in der 24. Minute durch Raphael Spies das vierte Tor. ASV Gartenstadt war sichtlich überfordert, und so konnte Orhan Müldür in der 28. Minute auf 5:0 erhöhen.

Erst in der 35. Minute konnte ASV Gartenstadt durch Fahrettin Kaya einen Treffer landen, doch die Freude war nur von kurzer Dauer. In der 41. Minute stellte Orhan Müldür den alten Abstand wieder her und erhöhte auf 6:1 für Austria XVII. Mit diesem deutlichen Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.

Aufholjagd in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause zeigte ASV Gartenstadt eine andere Seite und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 58. Minute erzielte Fahrettin Kaya seinen zweiten Treffer des Tages und verkürzte auf 2:6. Doch die Hoffnung auf ein Comeback wurde schnell gedämpft. Markus Weisz erzielte nur zwei Minuten später, in der 60. Minute, das 7:2 für Austria XVII. Melih Durmaz setzte in der 62. Minute noch einen drauf und erhöhte auf 8:2.

Trotz des klaren Rückstands gab ASV Gartenstadt nicht auf. In der 75. Minute konnte Fahrettin Kaya erneut treffen und verkürzte auf 3:8. David Hirner setzte in der 79. Minute nach und erzielte das 4:8. Die Moral des Teams war beeindruckend, und in der 84. Minute schoss Benjamin Zukrigl das fünfte Tor für ASV Gartenstadt.

Doch auch Austria XVII ließ sich nicht beirren und setzte in der 87. Minute den Schlusspunkt. Markus Weisz erzielte sein drittes Tor und stellte den Endstand von 9:5 für die Gäste her. Kurz danach ertönte der Schlusspfiff und beendete ein wahrhaft denkwürdiges Spiel.

Stimme zum Spiel:

Michael Marchart (Trainer Gartenstadt): "Wir sind ab der 1. Minute absolut nicht ins Spiel gekommen, waren ständig weit weg vom Mann, haben keine Zweikämpfe angenommen und so gut wie aus jeder Chance ein Tor bekommen. Auch in der zweiten Halbzeit war das Bild nicht besser, da konnten wir zwar selbst einige Tore erzielen, aber das defensive Verhalten der Mannschaft an diesem Tag war einfach erschreckend, weshalb auch weitere Gegentore folgten."

Aufstellungen:

Gartenstadt: Lorenz Lobmaier - Mario Bojic, Philipp Jäger, Björn Bielec, Christopher Wittmann, Semih Serbest - Christian Muckenhuber, Abderrahman Touati, Benjamin Zukrigl, Ivan Lovrinovic - Fahrettin Kaya (K)

Ersatzspieler: Alexander Strobl, David Hirner, Alberto Susnjara

Trainer: Michael Marchart

Austria XVII: Tobias Lalics, Sebastian Siegmund, Felix Niederhuber, Vincent Dick, Raphael Spies, Paul Leubner, David Vasina, Markus Weisz, Christopher Yendi, Alexander Niederhuber (K), Orhan Müldür

Ersatzspieler: Lukas Mesli, Lukas Leubner, Lukas Fasching, Melih Durmaz

Trainer: Wilhelm Biricz

1. Klasse B: Gartenstadt : Austria XVII - 5:9 (1:6)

87 Markus Weisz 5:9

84 Benjamin Zukrigl 5:8

79 David Hirner 4:8

75 Fahrettin Kaya 3:8

62 Melih Durmaz 2:8

60 Markus Weisz 2:7

58 Fahrettin Kaya 2:6

41 Orhan Müldür 1:6

35 Fahrettin Kaya 1:5

28 Orhan Müldür 0:5

24 Raphael Spies 0:4

16 Raphael Spies 0:3

10 Orhan Müldür 0:2

7 Markus Weisz 0:1

