Hellas Kagran verteidigt die Tabellenführung!

Details Sonntag, 05. März 2023 19:48

Am Samstag trafen Hellas Kagran und Sportunion Schönbrunn aufeinander. Am Ende stand ein 4:2-Heimsieg auf der Anzeigetafel, doch so klar wie das Ergebnis war das Spiel bei weitem nicht. "Wir hatten richtig richtig Glück und hätten uns die Niederlage absolut verdient", war sich Hellas-Coach Kristian Fitzbauer nach dem Match bewusst, dass sein Team speziell in Halbzeit eins deutlich unterlegen war.

2:1 statt 1:4

Halbzeit eins war eine klare Sache. Doch zum einen war es dies nicht für die Gastgeber und zum anderen nicht in Sachen Tore. Denn der Pausenstand lautete zwar 2:1 für Hellas, Sportunion Schönbrunn hätte aber locker drei oder vier Tore machen können, wenn nicht müssen. Das 1:0 in der 32. Minute brachte Schönbrunn vermeintlich auf die Siegerstraße. Clemens Werner traf für die Gäste, die neben dem Treffer auch noch zwei Stangenschüsse und zwei Hochkaräter zu verzeichnen hatten. Das Glück schwang aber um. Noch in der ersten Halbzeit errang Hellas durch Brian Brem per Strafstoß den Ausgleich (40.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte der Tabellenführer sogar noch das 2:1 nach (45.). Erneut war es Brem, diesmal jedoch aus einem Freistoß. Ein Tor auf Seiten der Gastgeber machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Brem mit Hattrick

Halbzeit zwei konnte dann Hellas spielerisch offener gestalten, legte sogar noch Treffer nach. Brem markierte einen Hattrick nachdem er einen scharfen Stanglpass ins kurze Eck vollendete (51.) Der vierte Streich von Hellas Kagran war Jasmin Delic vorbehalten (55.). Mauro Vasile schoss die Kugel zum 2:4 für Schönbrunn über die Linie (61.). Nach der Beendigung des Spiels durch den Referee feierte Hellas Kagran einen dreifachen Punktgewinn gegen Sportunion Schönbrunn.

Kristian Fitzbauer (Trainer Hellas Kagran):

"Das Ergebnis war heute noch das Beste am ganzen Spiel. Wir hatten Glück, dass wir nicht schon zur Pause mit 1:4 in Rückstand sind. Sportunion war uns deutlich überlegen, hatte zwei Stangenschüsse und 100%ige Torchancen. Und dann schaffen wir es sogar noch die Partie vor der Pause zu drehen. Nach dem Match war mir der Sieg sogar ein wenig unangenehm aber es wäre gelogen wenn wir ihn nicht trotzdem gerne nehmen."

Nach 16 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für Hellas K. 37 Zähler zu Buche. Offensiv konnte FC Hellas Kagran in der 2. Landesliga kaum jemand das Wasser reichen, was die 46 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Die letzten Resultate von Hellas Kagran konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Mit 20 Zählern aus 16 Spielen steht Schönbrunn momentan im Mittelfeld der Tabelle. Die Gäste verbuchten insgesamt sechs Siege, zwei Remis und acht Niederlagen. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Sportunion Schönbrunn auf insgesamt nur drei Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Am kommenden Freitag trifft Hellas K. auf SC Ostbahn XI, Schönbrunn spielt tags darauf gegen FCJ Alt Ottakring.

2. Landesliga: FC Hellas Kagran – Sportunion Schönbrunn, 4:2 (2:1)

61 Mauro Vasile 4:2

55 Jasmin Delic 4:1

51 Brian Brem 3:1

45 Brian Brem 2:1

40 Brian Brem 1:1

32 Clemens Werner 0:1

