FAC Amat. siegt bei Gersthofer SV!

Details Montag, 22. Mai 2023 14:52

Mit 0:1 verlor Gersthofer Sportvereinigung am vergangenen Sonntag zu Hause gegen FAC Wien Amateure. "Wir sind glücklich über diesen Sieg, konnten uns für die Arbeit der letzten Wochen belohnen", war Michael Maurer mit dem knappen Ergebnis und Spielverlauf zufrieden.

Verhaltener Beginn

Es war von beiden Seiten ein verhaltener Start in die Partie. "Vom Gefühl her waren beide Teams noch nicht so recht munter", merkt Mauerer mit Blick auf die Anpfiffzeit mit einem Augenzwinkern an. Im Laufe der ersten Halbzeit wurde es aber besser, die Gäste übernahmen das Kommando und konnten sich belohnen. Das 1:0 entsprang einer schönen Kombination, die die Hausherren nicht unterbinden konnten. Stefan Trunic traf dann vom Sechzehner ins Eck (35.) - gleichzeitig die Pausenführung.

Gersthof verpasst Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel waren dann die Jungs von Trainer Wolfgang Prochaska spielbestimmend. Man sah den Hausherren das Selbstvertrauen einer starken Saison an. Lediglich im Abschluss gelang nichts Zählbares. Kurz vor Ende gab es dann nach einem vermeintlichen Handspiel eines FAC-Spielers im eigenen Strafraum noch Aufregung. Der Schiedsrichter sah die Situation aber anders und ließ die Pfeife stumm.

Michael Maurer (Trainer FAC Wien Amateure):

"Wir sind glücklich über diesen Sieg, konnten uns für die Arbeit der letzten Wochen belohnen. Letzte Woche haben wir noch knapp verloren, diesmal knapp gewonnen. Wir konnten wieder ein paar Sachen verbessern, das war dann wohl ausschlaggebend."

In der Tabelle liegt Gersthofer SV nach der Pleite weiter auf dem fünften Rang. Zwölf Siege, drei Remis und elf Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Gersthofer Sportvereinigung noch Luft nach oben.

FAC Amat. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Durch die drei Punkte verbesserte sich FAC Wien Amateure im Tableau auf die achte Position. FAC Amat. verbuchte insgesamt elf Siege, vier Remis und elf Niederlagen.

Kommenden Samstag (16:00 Uhr) tritt Gersthofer SV bei Sportunion Schönbrunn an, schon einen Tag vorher muss FAC Wien Amateure seine Hausaufgaben bei Wiener Sport-Club 1b erledigen.

2. Landesliga: Gersthofer Sportvereinigung – FAC Wien Amateure, 0:1 (0:1)

35 Stefan TruniÄ? 0:1

