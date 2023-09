First Vienna Amateure weiter makellos - 4:2-Sieg über FCJ Ottakring

Details Samstag, 09. September 2023 09:54

FCJ Ottakring hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten vier Spielen gingen die Gäste kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man 2:4 gegen die First Vienna FC 1894 Amateure, die hingegen alle vier Saisonspiele für sich entscheiden konnten.

Edin Huskovic nutzte die Chance für die First Vienna FC Amateure und beförderte in der 16. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Zur Pause hatte das Heimteam eine hauchdünne Führung inne. Huskovic schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (54.). Islam Awad schlug doppelt zu und glich damit für Ottakring aus (60./81.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Hakija Mahmutovic einen Treffer für die Vienna im Ärmel hatte (90.). Der Spitzenreiter baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Kelechi Nnamdi in der 94. Minute traf. Trotz Unterzahl war First Vienna in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als FCJ Alt Ottakring und fuhr somit einen Sieg ein.

Die First Vienna FC Amateure sind mit zwölf Punkten aus vier Partien sensationell in die Saison gestartet.

In der Tabelle liegt FCJ Ottakring nach der Pleite weiter auf dem 13. Rang.

Ottakring holte auswärts bisher nur einen Zähler.

Für Vienna Amat. geht es in fünf Wochen weiter, wenn am 13.10.2023 DSV Fortuna 05 gastiert.

2. Landesliga: First Vienna FC 1894 Amat. – FCJ Alt Ottakring, 4:2 (1:0)

94 Kelechi Nnamdi 4:2

90 Hakija Mahmutovic 3:2

81 Islam Awad 2:2

60 Islam Awad 2:1

54 Edin Huskovic 2:0

16 Edin Huskovic 1:0

