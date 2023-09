Auch Regenbogen tröstet Columbia Floridsdorf nicht: LAC-Inter holt 0:2 auf

Details Samstag, 02. September 2023 22:43

Jeweils einen Punkt holten SC Columbia Floridsdorf und Landstraßer Athletik Club-Inter an diesem Samstag. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Bitter aus Sicht der Gastgeber: Sie führten bereits mit 2:0. Das Spiel wurde zwischenzeitlich von einem starken Regen heimgesucht, deswegen aber nicht unterbrochen.

Munter geführtes Spiel

Die Partie ist von Beginn an munter geführt. Die Gäste haben zwar mehr vom Spiel, das erste Tor der Partie erzielen aber die Gastgeber. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Michael Rohatsch sein Team in der 25. Minute - er zieht ab und der Ball passt genau. LAC-Inter war gewillt auszugleichen. Dann muss der Gäste-Goalie nach einer schönen Hereingabe stark parieren. Kurz vor der Pause ist er wieder der Spielverderber - er lenkt den Ball nach einem hohen Ball gerade noch an die Latte. Dnan geht es in die Kabinen.

Columbia legt nach, doch LAC kommt zurück

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gästen, die jetzt mehr riskieren. In Folge eines Konters fällt dann aber das 2:0 für die Heimischen. Den Treffer steuerte wieder Rohatsch bei. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Dann ein Wolkenbruch über dem Columbia-Platz- gefolgt von einem wunderschönen Regenbogen, der vom über mittlerweile spielerisch mäßigen Spiel hinwegtröstet. Aus dem Nichts plötzlich aber der Anschlusstreffer für LAC: Ugljesa Lirsch versenkte den Ball in der 67. Minute im Netz von SC Col. Floridsdorf. Doch es sollte noch dicker kommen für die Gastgeber: Moritz Urbanski glich nur wenig später für Landstraßer Athletik Club-Inter aus (73.). Dann schöpfen die Heimischen wieder Hoffnung: Der Referee zeigte Eric Damschen in der 75. Minute die Ampelkarte, sodass die Gäste in der Folge in Unterzahl agierten. Alles sprach für einen Sieg von Colombia Floridsdorf, doch am Ende wurde das Aufbäumen von LAC-Inter noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung von SC Columbia Floridsdorf aus, sodass man nun auf dem 14. Platz steht. Drei Spiele und noch kein Sieg: Das Heimteam wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Mit fünf Punkten auf der Habenseite steht Landstraßer Athletik Club-Inter derzeit auf dem siebten Rang.

2. Landesliga: SC Columbia Floridsdorf – Landstraßer Athletik Club-Inter, 2:2 (1:0)

73 Moritz Urbanski 2:2

67 Ugljesa Lirsch 2:1

64 Michael Rohatsch 2:0

25 Michael Rohatsch 1:0

