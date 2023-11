Tore am laufenden Band - LAC-Inter bezwingt den Gersthofer SV

Details Sonntag, 12. November 2023 21:57

LAC-Inter und Gersthofer SV lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Die Ausgangslage sprach für Landstraßer Athletik Club-Inter, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Dabei lagen die Gersthofer zwei Mal voran, mussten sich dann aber geschlagen geben. Der Anschlusstreffer der Gäste fiel letztlich zu spät.

Blitzstart von Gersthof

Ercan Cakir war es, der vor 100 Zuschauern für Gersthofer Sportvereinigung den Führungstreffer besorgte (9.) - er zieht aus der Distanz ab und sein Kracher passt punktgenau ins Eck. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, woraus aber nichts wird. Für das erste Tor von LAC-Inter war Tobias Seebacher verantwortlich, der in der 25. Minute das 1:1 besorgte - Tobias Ulbing geht rechts durch und legt super quer auf Seebacher, der im Zentrum vom 5er einschiebt. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine.

Verrückte Partie

Boris Biro brachte Gersthofer SV nach 57 Minuten die 2:1-Führung - Biro wird rechts im 16er schön angespielt und zieht mit rechts ab, sein Schuss geht flach ins lange Eck. In der 64. Minute erzielte Eric Damschen das 2:2 für Landstraßer Athletik Club-Inter - Damschen überspielt im Zentrum mehrere Gegner und zieht aus 18 Metern mit links ab - er trifft ins linke untere Eck. Das 3:2 des Gastgebers bejubelte Tobias Ulbing (69.) - Damschen zieht links in den Strafraum und zieht aus spitzem Winkel mit links ab, Beslic kann den Ball nur abklatschen lassen und Ulbing steht am langen Eck und staubt ab. Damschen, unlängst noch als Torschütze in Erscheinung getreten, wurde in der 76. Minute zum tragischen Helden, als er mit Gelb-Rot vom Platz flog. Trotz des Ausschlusses fällt dann das 4:2. Nach einem Freistoß von links aussen von Lukas Pauer kommt Drabo am 5er zum Abschluss und triff. In der Nachspielzeit (92.) gelang Hamza Kirilmaz der Anschlusstreffer für Gersthofer Sportvereinigung - schöner Schuss aus der Distanz. Ein starker Auftritt ermöglichte LAC-Inter am Sonntag trotz Unterzahl einen Erfolg gegen Gersthofer SV.

Die drei Punkte brachten Landstraßer Athletik Club-Inter in der Tabelle voran. LAC-Inter liegt nun auf Rang zwei. Landstraßer Athletik Club-Inter weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor.

Gersthofer Sportvereinigung bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest.

Der Gast kommt aktuell einfach nicht auf die Beine. In den letzten vier Begegnungen wurde nicht ein Sieg verbucht, während LAC-Inter dagegen schon 27 Punkte auf dem Konto hat.

Am kommenden Samstag trifft Landstraßer Athletik Club-Inter auf FC A11 - R.Oberlaa, Gersthofer SV spielt tags darauf gegen SC Maccabi Wien.

Günther Weigl (Trainer LAC): "Ich denke, dass wir verdient gewonnen haben. Es war eine verrückte Partie zwischendurch. Die Burschen haben das heute sehr gut gemacht."

2. Landesliga: Landstraßer Athletik Club-Inter – Gersthofer Sportvereinigung, 4:3 (1:1)

92 Hamza Kirilmaz 4:3

80 Ismael Drabo 4:2

69 Tobias Ulbing 3:2

64 Eric Damschen 2:2

57 Boris Biro 1:2

25 Tobias Seebacher 1:1

9 Ercan Cakir 0:1

