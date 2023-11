First Vienna FC Amateure schießen sich mit 7:1 gegen KSV Siemens zur Herbstmeisterschaft

Details Montag, 13. November 2023 22:13

First Vienna FC Amat. kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:1-Erfolg davon. Vienna Amat. hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte die Heimmannschaft alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Damit bleiben die Gastgeber weiter ungeschlagener Tabellenführer und sind Herbstmeister.

Gäste schocken Vienna

Edvin Ramic erzielte vor 100 Zuschauern das 1:0 für diw Heimischen. Den Freudenjubel der First Vienna FC 1894 Amateure machte Markus Juricek zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (14.). Haris Zahirovic stellte die Weichen für den Ligaprimus auf Sieg, als er in Minute 33 mit dem 2:1 zur Stelle war. Zur Pause behielt First Vienna die Nase trotzdem knapp vorn.

Klare Sache

Ramic schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (47.). Nils Zatl schraubte das Ergebnis in der 69. Minute mit dem 4:1 für Vienna Amat. in die Höhe. Der sechste Streich von First Vienna FC 1894 Amat. war dem Stürmer vorbehalten (78.). First Vienna FC Amat. ließ den Vorsprung in der 87. Minute anwachsen. Letztlich feierte Vienna Amat. gegen KSV Siemens nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Der Defensivverbund von First Vienna FC 1894 Amat. ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst neun kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. First Vienna FC Amat. bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Vienna Amat. elf Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich First Vienna FC 1894 Amat. selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Die Abstiegssorgen von Siemens sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Den Gästen muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 2. Landesliga markierte weniger Treffer als KSV Siemens Großfeld. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von KSV Siemens alles andere als positiv. Die Lage von Siemens bleibt angespannt. Gegen First Vienna FC Amat. musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Vienna Amat. tritt am Samstag, den 18.11.2023, um 15:00 Uhr, bei Nußdorfer AC an. Einen Tag später (11:00 Uhr) empfängt KSV Siemens Großfeld DSV Fortuna 05.

Aufstellungen:

Vienna: Philipp Theissl, Jan Jankai, Dean Titkov, Joel Kitenge, Michael Valtchev, Edvin Ramic (K), Louis Birkhahn, Lukas Lorinson, Haris Zahirovic, Nils Zatl, Edin Huskovic



Ersatzspieler: Christian Spitzer, Razvan Boca, Kelechi Nnamdi, Christoph Frank, Karl Höflich, Antonio Paric



Trainer: Mehmet Sütcü

Siemens Großfeld: Benjamin Sauer - Josip Ivankovic (K), Valentin Stollreiter, Karol Czajkowski - Markus Juricek, Inan Akkaya, Samson Belachew, Semih Yetim, Qamishe Zanyar, Pascal Ntonga Bineng - Yusuf Günes



Ersatzspieler: Luka Tchitchinadze, Kerem Aydemir, Hasim Hassan, Javad Mokhtari Marbini, Simon Loberau



Trainer: Damir Halilhodzic

2. Landesliga: First Vienna FC 1894 Amat. – KSV Siemens Großfeld, 7:1 (2:1)

87 Karl Hoeflich 7:1

78 Nils Zatl 6:1

72 Joel Kitenge 5:1

69 Nils Zatl 4:1

47 Edvin Ramic 3:1

33 Haris Zahirovic 2:1

14 Markus Juricek 1:1

13 Edvin Ramic 1:0

Fotos: Thomas Pollak

