FAC-Amateure behalten Aufwärtstrend gegen Wiener Sportclub 1b bei

Am vergangenen Wochenende ereignete sich das Duell der beiden Amateur Mannschaft. Die FAC Wien Amateure empfingen zu Hause die Wiener Sportclub 1b. Die Hernalser aufgrund des bisherigen Saisonverlaufs und der Tabellensituation vielleicht leicht der Favorit. Die Floridsdorfer aber in den letzten Partien seit dem Trainerwechsel in einem leichten Aufwärtstrend und definitiv nicht zu unterschätzen. Knapp 70 Zuschauer fanden sich am Sportplatz der Heimmannschaft ein, um sich dieses Duell nicht entgehen zu lassen. Die jungen Floridsdorfer waren gleich von Beginn an besser im Spiel. Deswegen dauerte es auch nicht lange bis man die ersten Erfolge feierte. Nach sieben Minuten Ernad Kupinic auf 1:0. Nach erfolgreichen Pressing lupfte der Stürmer gegen die Stange, im Nachsetzen schaltete Kupinic am schnellsten und drückte den Ball über die Linie. Weiterhin waren es die Hausherren die das Spiel dominierten. Nach knapp einer halben Stunde dann der Führungsausbau. Kazim Olpak setzte sich außen durch und zog in die Mitte. Sein anschließender Abschluss ließ dem Sportclub-Schlussmann keine Chance. Das war auch gleichzeitig der Pausenstand.

FAC hält die Null und baut aus

Nach 15 Minuten Pause gab es gleich bei den Gästen einen Wechsel. Über längere Zeit war es dann ein offener Schlagabtausch. Etwas Zählbares nahm aber niemand mit. Auf beiden Seiten gab es dann auch mehrere Wechsel, die Schwung in die Partie bringen sollte. Leart Haliti konnte nur drei Minuten nach seiner Einwechselung für einen Treffer sorgen. Sein erster Kontakt bei einem Eckball und schon stand es 3:0. Der Sieger war jetzt klar und die restliche Schlussviertelstunde hatte keine besonderen Ereignisse, der nächste Erfolg für die FAC Amateure.

Stimme zum Spiel

Peter Weingartmann (Trainer FAC Wien Amateure)

„Sportclub war kein schlechter Gegner, durch unser Pressing und unsere Geduld haben wir das Spiel für uns entschieden. Das war eine super Mannschaftsleistung, hinten waren wir konsequent, unser ziel die null zu halten haben wir auch geschafft.“

Die Wiener Sport-Club 1b befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen FAC Amat. weiter im Abstiegssog. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur fünf Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Wiener Sport-Club 1b alles andere als positiv. Die Gäste verlieren nach der dritten Pleite weiter an Boden.

Nächster Prüfstein für FAC Wien Amateure ist SC Columbia Floridsdorf (Samstag, 14:30 Uhr). W. Sport-Club 1b misst sich am selben Tag mit Sportunion Schönbrunn (14:00 Uhr).

2. Landesliga: FAC Wien Amateure – Wiener Sport-Club 1b, 3:0 (2:0)

75 Leart Haliti 3:0

31 Kazim Olpak 2:0

7 Ernad Kupinic 1:0

