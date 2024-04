Wiener Sport-Club 1b bezwingt Nußdorfer AC im Abstiegskampf

Details Sonntag, 14. April 2024 11:50

In der 21. Runde der 2. Landesliga war der aufspielende Nußdorfer AC zu Gast bei den Amateueren von Wiener Sport-Club. Nachdem die Nußdorfer die letzten fünf Partien alle für sich entscheiden konnten, sind sie zuversichtlich auch gegen den Sport-Club punkten zu können. Die Hausherren konnten in der Hinrunde die Partie mit 2:0 für sich entscheiden und wollen auch diesmal gegen die Mannschaft vom Nußdorfer AC Erfolg haben. Für beide Teams ein wichtiges Spiel, der den Abstiegskampf nochmals spannend machen könnte oder andersherum dem NAC einen guten Puffer zu den Abstiegsplätzen bringen könnte.

Verdiente Niederlage gegen starken Gegner

"Wir haben heute verdient verloren und müssen wirklich die Gegner für ihre starke Leistung loben", erklärte Sportlicher Leiter Wolfgang Vogl. "Es war eine sehr schwache gespielt und die Männer vom Sport-Club haben mit ihrem Kampfgeist die Partie zurecht für sich entschieden. Wir waren in keiner Minute in der Partie und auch nach dem Anschlusstreffer konnten wir uns keine klare Torchance erspielen. Nach dem 2:1 hat der Sport-Club wieder den Ton angegeben und konnte mit dem 3:1 auch die Partie entscheiden", fügte Sportlicher Leiter Vogl hinzu. "Jetzt wird es im Abstiegskampf natürlich nochmals spannend, jedoch müssen wir das Wochenende abhaken und nächste Woche weiterhin kämpfen. Der Sport-Club hatte junge und spritzige Spieler und mit einem Trainer einen sehr starken Motivator, der die Truppe koordinierte und auch motivierte", berichtete Sportlicher Leiter Vogl. "Ein Unentschieden wäre nicht verdient gewesen, weil wir keinen Moment in der Partie waren. Wir sind mit der falschen Einstellung in die Partie gegangen und waren in der charakterlichen Einstellung, dass wir nach den fünf Siegen jeden Gegner schlagen. Allerdings haben wir uns da überschätzt und wir müssen jedes Spiel so angehen, als wäre es ein Finalspiel", fügte Sportlicher Leiter Wolfgang Vogl hinzu.

Sport-Club zeigt sein ganzes Potenzial

Für beide Mannschaften ist es eine wichtige Partie, um im Abstiegskampf einen Schritt nach vorne zu machen. Die Hausherren mit neuem Trainer möchten natürlich vor allem in dieser Partie eine souveräne Leistung zeigen! Bereits früh in der Partie war der Sport-Club die spielbestimmende Mannschaft und konnte sich spielerisch einige Chancen erarbeiten. Kurz vor der Pause konnten die Hausherren diese Überlegenheit auch in ein Tor verwandeln und in der 39. Minute mit 1:0 in Führung gehen. Nach dem Seitenwechsel waren erneut die Männer vom Sport-Club die spritzigere und bessere Mannschaft und so war es Liam Kratky, der in der 62. Spielminute auf 2:0 erhöhen konnte. Die Gäste, überhaupt nicht in der Partie, konnten in Minute 80 durch Goalgetter Niklas Villinger nochmals auf 1:2 verkürzen. Die Hausherren behielten jedoch die Ruhe und stellten nur zwei Minuten später den alten Abstand wieder her, als Berat Kocak den 3:1 Enstand fixierte.

Wiener Sport-Club: Alexander Mödlhammer - Jakob Grimm (K), Johannes Wurm, Cihat Kocak, Tizian Bender - Eray Öztürk, Emirhan Tütünci, Liam Kratky - Houssem Fattoum, Aleksander Vdovitchenko, Berat Kocak



Ersatzspieler: Tobias Spraider, Johannes Slatin, Nikola Sokolovic, Viktor Pajkic, Poyraz Özmeral, Mateja Nedeljkovic



Trainer: Ing. Idrissa Soura

NAC: Jakob Chiste - Thomas Kral, Tolga Imren, Christoph Fehringer - Can Bakici, Tobias Jauschowetz, Lasse Czeschel, Michael Gihl (K), Emilian Celo, Denis Bakici - Mahdi Aouas



Ersatzspieler: Aleksandar Randjelovic, Niko Fischer, Lorin Leidenfrost, Niklas Villinger, Dominik Hofer, Pieter Vestjens



Trainer: Thomas Kral

