Acht-Tore-Festival: SC Columbia Floridsdorf schlägt KSV Siemens

Details Montag, 15. April 2024 07:56

SC Columbia Floridsdorf setzte sich standesgemäß gegen KSV Siemens mit 6:2 durch. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Columbia Floridsdorf. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit der Heimmannschaft einen knappen 3:2-Sieger.

Drei Schüsse aufs Tor, drei Tore

Die Gastgeber finden perfekt ins Spiel. SC Columbia Floridsdorf ging durch Kevin Nendwich in der ersten Minute in Führung. SC Columbia Floridsdorf machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Batuhan Büyüktazim (3.). Mit dem 3:0 von Daniel Emeh für Col Floridsdorf war das Spiel eigentlich schon entschieden (9.). Irre - mit den ersten drei Schüssen aufs Tor der Gäste führen die Heimischen mit 3:0. Völlig überraschend verkürzt Markus Juricek aber für Siemens später in der 22. Minute auf 1:3. Anstatt das Ergebnis auf 4:1 zu erhöhen, trifft Josic vom Elferpunkt nur die Stange. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Nendwich seinen zweiten Treffer nachlegte (40.). Kurz vor der Pause traf Vedad Delic für KSV Siemens Großfeld (45.). Eine wirklich verrückte Partie. Mit der Führung für SC Columbia Floridsdorf ging es in die Halbzeitpause.

Entscheidung fällt

Im zweiten Durchgang wird den Fans Mittelfeldgeplänkel geboten. Floridsdorf beruhigt das Spiel insgesamt. In der Schlussphase wirft Siemens alles nach vorne und kassiert prompt zwei Tore. Nach seinem ersten Tor (88.) markierte Michael Rohatsch wenig später seinen zweiten Treffer (90.). Letztlich feierte Floridsdorf gegen KSV Siemens nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Siemens festigte SC Columbia Floridsdorf den fünften Tabellenplatz. Neun Siege, sieben Remis und fünf Niederlagen hat Floridsdorf derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate von Columbia Floridsdorf konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

64 Gegentreffer musste KSV Siemens Großfeld im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Die Trendkurve des Gasts geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang 15, mittlerweile hat man Platz acht der Rückrundentabelle inne. Wann bekommt Siemens die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen SC Columbia Floridsdorf gerät KSV Siemens immer weiter in die Bredouille. KSV Siemens Großfeld musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da KSV Siemens insgesamt auch nur sechs Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

SC Columbia Floridsdorf tritt kommenden Samstag, um 16:00 Uhr, bei Nußdorfer AC an. Einen Tag später empfängt Siemens TWL Elektra 1b.

Stimme zum Spiel:

Michael Maurer (Trainer Floridsdorf): "Mit den 3 Punkten bin ich zufrieden. Aber das war es auch schon. Viel zu wenig Bewegung ohne Ball, viel zu wenig Tempo im Spiel und viel zu wenig den Gegener bewegt. Man muss auch, wenn man 3:0 nach 9 Minuten führt, das Spiel fertig spielen und darf nicht aufhören. Heute sind wir damit noch einmal durchgekommen, beim nächsten Mal werden wir unser blaues Wunder erleben.“

Aufstellungen:

Columbia Floridsdorf: Amir Bacha, Milorad Peric, Daniel Emeh, Robert Lalic, Kevin Nendwich (K), Mario Pollack, Batuhan Büyüktazim, Marco Josic, Daniel Maurer, Antonio Rados, Fabian Pisec



Ersatzspieler: Lukas Rosenberg, Michael Rohatsch, Ismail Tekcan, Christopher Redl, Lukas Damjanovic, Klemens Meyer



Trainer: Michael Maurer

Siemens Großfeld: Luka Tchitchinadze - Josip Ivankovic (K), Chidinma Onuorah, Simon Loberau, Karol Czajkowski - Antonio Jozic, Markus Juricek, Samson Belachew, Sebastian Gündl, Tarik Suta - Vedad Delic



Ersatzspieler: Nathan Emedole, Daniel Rodrigues Alves, Hasim Hassan, Nedeljko Jefimic, Valentin Stollreiter, Dragan Stanojevic



Trainer: Damir Halilhodzic

2. Landesliga: SC Columbia Floridsdorf – KSV Siemens Großfeld, 6:2 (4:2)

90 Michael Rohatsch 6:2

88 Michael Rohatsch 5:2

45 Vedad Delic 4:2

40 Kevin Nendwich 4:1

22 Markus Juricek 3:1

9 Daniel Emeh 3:0

3 Batuhan Büyüktazim 2:0

1 Kevin Nendwich 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.