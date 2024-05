Dramatisches Spiel mit sieben Toren: First Vienna FC Amat. triumphiert über DSV Fortuna 05

Details Sonntag, 05. Mai 2024 09:20

Ein atemberaubendes Fußballspiel fand zwischen DSV Fortuna 05 und den First Vienna FC 1894 Amat. statt, in dem die Gäste mit einem überzeugenden 5:2-Sieg nach Hause fuhren. Das Spiel, zeigte aber auch, dass man gegen den überlegenen Tabellenführer nicht unbedingt chancenlos sein muss, wie es in der Saison oftmals den Eindruck hatte. Die Fortuna hielt vor der Pause sehr stark dagegen und führte sogar mit 2:1. Nach dem Seitenwechsel kam dann aber die Klasse der Döblinger durch und schlussendlich fuhr man doch noch einen klaren Auswärtssieg ein.

Ein rasantes Spiel nimmt seinen Lauf

Der Beginn des Spiels war geprägt von schnellen Aktionen beider Teams. Bereits in der 3. Minute gelang First Vienna FC Amat. durch Hakija Mahmutovic das erste Tor, das die Gäste stark rausgespielt hatten. Doch DSV Fortuna 05 ließ sich nicht beirren und profitierte nur zwei Minuten später von einem Eigentor durch Marvin Schuster. Dem Eigentor war ein schneller Angriff vorangegangen - die schnelle Antwort der Hausherren. Und die legten gleich noch einen Treffer nach. Nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen, kam Jakob Linsbichler im Sechzehner zum Schuss, der nur kurz abgewehrt werden konnte. Der Nachschuss saß und brachte die Führung für die Elf von Trainer Zemri Deari. Diese Führung konnte jedoch nicht bis zur Halbzeitpause gehalten werden.

Die Wende in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit gehörte dann aber ganz den Gästen. Nur sechs Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Paolo Aurelio Piccinini das 2:2, sein erster von zwei Treffern an diesem Tag. In der 61. Minute folgte dann sein zweites Tor, welches First Vienna FC Amat. erstmals in Führung brachte. Edin Huskovic baute diese Führung in der 73. Minute weiter aus, bevor Aleksandar Prvulovic in der 75. Minute den Endstand von 5:2 für die Vienna markierte. Dieser rasante Torreigen in der zweiten Halbzeit zeigte die offensive Stärke der Gäste und sorgte für eine unerwartete Wende im Spielverlauf.

DSV Fortuna 05, die bis zur Halbzeit eine gute Leistung zeigten, mussten letztendlich die Überlegenheit der Gäste anerkennen.

Zemri Deari über die erste Halbzeit: "Wir haben uns einiges vorgenommen und das vor der Pause auch richtig stark umsetzen können. Es war ein gutes Spiel von beiden Teams mit schönen Toren. Da hat man auch gesehen, dass wir mithalten können, wenn die Kraft da ist."

... über die zweite Halbzeit: "Nach der Pause haben sie dann mit dem einen oder anderen Wechsel natürlich frische Kräfte gebracht und dann wird es schwer. Da hast gemerkt, dass die Qualität eine ganz andere ist. Die Gegentore sind dann alle ziemlich ähnlich nach schönen Kombinationen gefallen. Uns ging da die Kraft aus und dann passieren Fehler, die sonst nicht passieren (sollten)."

... über die Niederlage: "Die Kräfteverhältnisse sind grundsätzlich klar verteilt. Da spielen Jungs, die auch schon mit der Kampfmannschaft trainert haben, das merkst du natürlich. Das ist keine Mannschaft für diese Liga. Egal ob sie gut oder schlecht drauf sind, für gewöhnlich holst du gegen die nichts. Trotzdem und gerade deswegen ist die Niederlage kein Beinbruch. Wir haben uns gut präsentiert und darauf sind wir auch stolz."

DSV Fortuna 05: Johannes Brotzge (K) - Ivo Österreicher, Maximilian Loicht, Lukas Schöberl, Luca Centrone, Martin Blazevic - Konstantin Langer, Jakob Linsbichler, Raphael Kutiak - Hischam Aouas, Fabian Kühnberger



Ersatzspieler: Francisco Porras Flores, Benjamin Bednarcik, Felix Kubeczko, Aladin Stafa, Finnan Smith, Nikolas Keseljevic



Trainer: Zemri Deari

Vienna: Christian Spitzer, Dean Titkov, Laurin Kratochwil, Michael Valtchev (K), Hakija Mahmutovic, Nicholas Wunsch, Antonio Paric, Kelechi Nnamdi, Edin Huskovic, Dalibor Velimirovic, Marvin Schuster



Ersatzspieler: Moritz Troindl, Paolo Aurelio Piccinini, Lukas Lorinson, Aelaf Ayalew, Aleksandar Prvulovic, Jan Jankai



Trainer: Gökce Tuna , BSc

2. Landesliga: Fortuna 05 : Vienna Amat. - 2:5 (2:1)

75 Aleksandar Prvulovic 2:5

73 Edin Huskovic 2:4

61 Paolo Aurelio Piccinini 2:3

51 Paolo Aurelio Piccinini 2:2

15 Jakob Linsbichler 2:1

5 Eigentor durch Marvin Schuster 1:1

3 Hakija Mahmutovic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.