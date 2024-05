FCJ Ottakring dreht das Spiel gegen KSV Siemens

Details Sonntag, 05. Mai 2024 08:35

Ein spannendes Match fand zwischen KSV Siemens Großfeld und FCJ Alt Ottakring statt, bei dem die Gäste mit einem 3:1 Sieg triumphieren konnten. Das Spiel, das eine Achterbahn der Gefühle für die Fans beider Teams darstellte, begann mit einem frühen Tor für die Gäste, gefolgt von einem raschen Ausgleich. Doch in der zweiten Halbzeit dominierte FCJ Ottakring das Feld und sicherte sich verdient die drei Punkte.

Frühe Führung und prompter Ausgleich

Die Begegnung startete mit hohem Tempo, als FCJ Ottakring bereits in der 11. Minute durch einen Treffer von Islam Awad in Führung ging. Dieser schnelle Vorsprung setzte die Gastgeber unter Druck, doch KSV Siemens zeigte Charakter und fand schnell in das Spiel zurück. Nur eine Minute später, in der 12. Minute, gelang Tarik Suta der Ausgleichstreffer für KSV Siemens Großfeld. Das schnelle Gegentor zeigte die Resilienz der Heimmannschaft und stellte die Weichen für eine spannende Partie.

Ottakring übernimmt die Kontrolle

Nach der Pause kam FCJ Ottakring stärker aus der Kabine. In der 61. Minute war es erneut Islam Awad, der für die Gäste traf und somit sein zweites Tor des Tages erzielte. Dieses Tor zum 1:2 veränderte die Dynamik des Spiels und setzte KSV Siemens unter Zugzwang. Trotz einiger Bemühungen der Heimmannschaft, den Ausgleich zu erzielen, blieb FCJ Ottakring gefährlich und zielstrebig in ihren Offensivaktionen. In der 75. Minute sorgte Oliver Neustifter mit einem weiteren Tor für die Gäste für die Vorentscheidung. Sein Treffer zum 1:3 ließ die Hoffnungen von KSV Siemens schwinden und brachte FCJ Ottakring auf die Siegerstraße.

Die letzten Minuten des Spiels boten keine größeren Überraschungen mehr, und so endete die Partie mit einem verdienten 3:1 Sieg für FCJ Ottakring. Der Schlusspfiff besiegelte den Erfolg der Gäste, die mit diesem Sieg wichtige Punkte sammeln konnten. Für KSV Siemens Großfeld war es hingegen eine enttäuschende Niederlage vor heimischem Publikum, die zeigt, dass noch Arbeit vor ihnen liegt, um in den kommenden Spielen erfolgreicher zu sein.

Stimme zum Spiel:

Damir Halilodzic (Trainer KSV Siemens): "In der ersten Halbzeit haben haben wir mehr vom Spiel gehabt. Ich bin mit der ersten Halbzeit zufrieden. Zweite Halbzeit hat Ottakring verdient gewonnen. Uns haben drei wichtige Spieler gefehlt, aber beim Gegner auch. Es soll also keine Ausrede sein. Ab Montag versuchen wir unsere Kräfte wiederzufinden und uns konzentrieren auf das Donnerstag Spiel gegen Ostbahn XI."

Aufstellungen:

Siemens Großfeld: Luka Tchitchinadze - Daniel Rodrigues Alves, Simon Loberau, Valentin Stollreiter (K), Chidinma Onuorah - Antonio Jozic, Markus Juricek, Peter Beigel, Samson Belachew, Sebastian Gündl, Tarik Suta -



Ersatzspieler: Nathan Emedole, Nedeljko Jefimic, Hasim Hassan, Jason Zou, Dragan Stanojevic, Inan Akkaya



Trainer: Damir Halilhodzic

FCJ Alt-Ottakring: Aigars Kurms - Samuel Chira, Niklas Schwarzl, Paul Keschmann - Sebastian Krainz, Ludwig Gabriel, Adonis Ghiban, Oliver Neustifter, Andreas Krail (K) - Tobias Schumi, Islam Awad



Ersatzspieler: David Domig, Oskar Broukal, Hamza Türksoy, Douglas Escobar Magana, Rafael Wieser, Yasen Nowrozi



Trainer: Stefan Fastlabend

2. Landesliga: Siemens : Ottakring - 1:3 (1:1)

75 Oliver Neustifter 1:3

61 Islam Awad 1:2

12 Tarik Suta 1:1

11 Islam Awad 0:1

