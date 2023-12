FC Inzersdorf hat noch viel vor

Details Dienstag, 19. Dezember 2023 18:01

Die Winterpause hat nun auch im Wiener Unterhaus begonnen. Zeit, um sich mit den Vereinsverantwortlichen der einzelnen Clubs über die zurückliegende Herbstrunde zu unterhalten. Gabriel Mate, Sektionsleiter des FC Inzersdorf, blickt auf eine sehr erfolgreiche Hinrunde zurück. Die Mannschaft konnte sich unter Trainer Thomas Haretter zu einer Spitzenmannschaft in der Oberliga A entwickeln und will auch im Frühjahr voll angreifen. Kein leichtes Unterfangen "...weil die Liga wirklich sehr ausgeglichen ist". Sogar das Wort "Aufstieg" kommt in der Planung vor.

Top 3 als Ziel! Aufstieg? "Warum nicht?"

LP: Wie zufrieden seid ihr mit der Herbstrunde?

GM: Wir sind mit der Herbstrunde eigentlich ganz zufrieden, haben teilweise richtig guten Fußball gezeigt. Auf diesen Leistungen können wir absolut aufbauen, da ist der Grundstein für die Zukunft gelegt. In einer Liga in der jeder jeden schlagen kann und die sich als äußerst ausgeglichen präsentiert hat, haben wir uns oben etablieren können.

LP: Was ist gut gelaufen/hätte besser laufen können? Wo seht ihr Verbesserungspotential?

GM: Besonders gelaufen und worauf wir stolz sein können, ist die erlernte und bereits gezeigte Flexibilität. Wir können mittlerweile drei verschiedene Spielsysteme spielen und sind dadurch für die Gegner deutlich schwerer einzuschätzen - das gefällt mir und allen Verantwortlichen im Verein sehr gut. Hinzu kommt, dass wir wie viele Vereine eine sehr junge Mannschaft haben, die aber großen Willen und eine Menge Ehrgeiz gezeigt hat - das spiegelt auch den Tabellenplatz wider. Hauptverantwortlich dafür ist das hervorragende Trainerteam rund um Thomas und Philipp, die sich vor jedem Training ihre Gedanken machen.

Besser hätte laufen können, dass wir in Situationen in denen es notwendig ist, cleverer und reifer auftreten und agieren. Das ist aber der Jugend geschuldet, lernen die Jungs mit wachsender Erfahrung. Verbesserungspotential gibt es im Fußball und im Leben immer.

LP: Sind Transfers im Winter geplant? Wenn ja, welche? Welche Positionen?

GM: Wir werden uns im Winter natürlich verstärken. Aktuell haben wir nur einen Abgang in der Kampfmannschaft zu verzeichnen, den wir schnell kompensieren konnten. Im Winter ist es immer schwierig direkte Verstärkungen zu bekommen, genau nach solchen halten wir aber Ausschau. Wir und das Trainerteam vertrauen dem aktuellen Kader, deswegen werden wir nichts erzwingen.

Auf welchen Positionen wir uns verstärken wollen, geben wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt, weil wir uns da noch bedeckt halten wollen.

LP: Wie sehen die Erwartungen fürs Frühjahr aus? Mit welcher Position/Entwicklung wäre man am Ende der Saison zufrieden?

GM: Wichtig ist natürlich wie die Vorbereitung abläuft. Kommen die Spieler fit aus dem Urlaub zurück, welche Verstärkungen helfen dann tatsächlich gleich, müssen wir mit Verletzungen kämpfen? Alles entscheidende Punkte für die Rückrunde.

Wir wollen im Frühjahr eine ähnliche Punkteausbeute wie im Herbst einfahren. Das wird aber richtig schwierig, weil die Gegner auch nicht schlafen. Der Unterschied ist, dass wir nicht den Druck des "Aufsteigen müssens" haben. Natürlich sind wir aber nicht abgeneigt und es wäre schön. Wir haben aber erst unsere dritte Saison in der Oberliga und andere Vereine mit größeren Budgets sind da Favoriten.

Ich wäre sehr zufrieden, wenn wir es unter die Top 3 schaffen, denn das ist mit dem Kader allemal möglich.

MW

