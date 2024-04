Canli trifft: Wacker Wien deklassiert Union 12

Details Montag, 08. April 2024 12:20

"Es ist nicht unser Lieblingsplatz aber wir wollten nichts anbrennen lassen und das hat die Mannschaft wieder eindrucksvoll geschafft", resümierte Ender Derebasi die Partie von Wacker Wien gegen Union 12. Mit dem 2:2 von Inzersdorf bei Wiener Akademik, rückten die "Wölfe" an den Tabellenzweiten bis auf einen Zähler heran. Nächste Woche folgt der Showdown gegen Cro-Vienna im äußerst spannenden Titelkampf.

Nur in eine Richtung

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gast bereits in Front. Emre Canli markierte in der fünften Minute sehenswert die Führung. Alberto Zele erhöhte für SC Wacker Wien per Elfmeter auf 2:0 (18.). Die Hintermannschaft von Union 12 ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Kantersieg perfekt

Mit einem schnellen Doppelpack (77./78.) zum 4:0 war Canli der überragende Mann auf dem Spiel. Aco Bijelic besorgte in der Schlussphase schließlich noch den fünften Treffer für Wacker Wien (87.).

Ender Derebasi: "Ich habe es vor dem Match gesagt, dass wir wieder klar gewinnen werden und es ist dann noch deutlicher geworden. Wir sind in dieser Form die beste Mannschaft der Liga und glauben fest an den Titel und Aufstieg. Gegen Cro-Vienna nächste Woche folgt dann das Hammerspiel, das wir auf jeden Fall gewinnen werden. Abschließend auch ein Kompliment an unseren Trainer Manfred Führer, der die Jungs immer super auf dem Boden lässt und einen großen Anteil am derzeitigen Erfolg hat.

Nächster Prüfstein für Union 12 ist Union Triester S.C. (Samstag, 14:00 Uhr). Wacker Wien misst sich am selben Tag mit SK Cro-Vienna BD Gruppe (20:00 Uhr).

Union 12: Maximilian Gutmann (K) - Amir Besic, Lukas Ereiz, Manuel Gasser, Philipp Dorfstätter - Emanuel Wittmann, Florian Tschiderer, Slobodan Cvijetic, Youssef Ayed - Christoph Führer, Philipp Lou



Ersatzspieler: Filip Radovanovic, Christoph Baumann, Viktor Asimov, Ahmed Barakat, Manuel Szeidermann, Thomas Fischer



Trainer: Vahid Halilovic

Wacker Wien: Marko Ristic, Seckin Seyfi, Wassiou Tabekassim, Ozcan Ferhat, Emre Canli (K), Goran Peric, Alberto Zele, Zerdesht Alsaid, Nikola Miloradovic, Aco Bijelic, Lukas Hoffmann



Ersatzspieler: Isa Sasmaz, Emre Ayhan, Fatih Altun, Nour Ali, Ertugrul Cakir



Trainer: Manfred Führer

Oberliga A: FC Union 12 – SC Wacker Wien, 0:5 (0:2)

87 Aco Bijelic 0:5

78 Emre Canli 0:4

77 Emre Canli 0:3

18 Alberto Zele 0:2

5 Emre Canli 0:1



