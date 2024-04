Cro-Vienna entscheidet Topduell für sich und kickt Inzersdorf aus Meisterrennen

Details Sonntag, 28. April 2024 20:10

Mit FC Inzersdorf und SK Cro-Vienna trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für Inzersdorf war es nach zuletzt unkonstanten Leistungen die letzte Chance nochmals in den Titelkampf einzugreifen, musste sich gegen den Tabellenführer aber klar und deutlich mit 0:3 geschlagen geben. Die Mannschaft von Anton Grubesic bleibt damit weiter 3 Zähler vor dem ebenfalls siegreichen SC Wacker Wien.

Blitzstart ebnet Weg zu Auswärtssieg

Man sah früh, dass der Tabellenführer nicht die Absicht hatte die Tabellenführung nochmals aus der Hand zu geben. Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Spitzenreiter bereits in Front. Vid Vlasic markierte in der fünften Minute die Führung. Der Innenverteidiger stellte die Zeichen auf Auswärtssieg. Es war aber noch genug Zeit für Inzersdorf um zu reagieren. Bis zur Pause sollte den Gastgebern, die bereits in der Vorwoche eine empfindliche 0:1-Niederlagen gegen Union 12 kassierten, aber kein Treffer gelingen.

Deckel drauf

Drago Durcevic trug sich in der 77. Spielminute in die Torschützenliste ein - quasi die Entscheidung in der Partie denn Inzersdorf schwächte sich wenig später selbst. Rückstand und Unterzahl – nachdem Darko Bogdanic von Inzersdorf auch noch die Ampelkarte kassiert hatte, schienen die Felle davongeschwommen zu sein (80.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Daniel Banovic schließlich für den Endstand sorgte (91.). Ein starker Auftritt ermöglichte SK Cro-Vienna am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Inzersdorf.

Nächster Prüfstein für FC Inzersdorf ist FC Bhf Favoriten (Samstag, 16:15 Uhr). SK Cro-Vienna misst sich am selben Tag mit Wiener Akademik (16:00 Uhr).

Inzersdorf: Tobias Lontzen, Dominik Zimmert, Darko Bogdanic, Sascha Flasch, Thomas Csobadi, Dejan Bogdanic (K), Dennis Weisl, Jozef Cudzich, Matthias Weber, Emre Cakmak, Yahya Sahin



Ersatzspieler: Martin Mijic, Selim Koc, Emircan Köse, Sahid Omar Osman, Adama Saidy



Trainer: Thomas Haretter

Cro-Vienna: Antonio Stjepanovic - Mario Knezevic, Vid Vlasic, Dusan Jolovic (K), Mate Imre - Frano Bosnjak, Ivan Bosnjak, David Duric - Drago Durcevic, Aliji Nagip, Marko Zivkovic



Ersatzspieler: Markus Mihajlovic, Simun Romic, Salih Sahintürk, Daniel Banovic, Erich Mike, Ivan Pranjic



Trainer: Anton Grubesic

Oberliga A: FC Inzersdorf – SK Cro-Vienna, 0:3 (0:1)

91 Daniel Banovic 0:3

77 Drago Durcevic 0:2

5 Vid Vlasic 0:1

