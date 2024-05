SK Cro-Vienna dominiert gegen Wiener Akademik mit einem klaren 4:0

Details Sonntag, 05. Mai 2024 20:30

"Es war ein verdienter und vor allem ganz wichtiger Erfolg", freute sich Anton Grubesic nach einer eindrucksvollen Vorstellung von SK Cro-Vienna am Samstag mit einem 4:0 gegen Wiener Akademik. Von Anfang an zeigte die Heimmannschaft ihre Überlegenheit und ließ dem Gastteam kaum eine Chance, ins Spiel zu finden. Mit einer beeindruckenden Leistung sicherte sich SK Cro-Vienna drei Punkte und begeisterte die Fans mit einem Fußballfest.

Ein starker Start

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für SK Cro-Vienna, als Vid Vlasic bereits in der 5. Minute, nach Foul im Strafraum der Gäste, per Elfmeter das erste Tor erzielte. Dieser frühe Treffer setzte den Ton für den restlichen Verlauf des Spiels. Wiener Akademik schien von dem schnellen Tor überrumpelt und fand nicht richtig ins Spiel. SK Cro-Vienna nutzte diese Unsicherheit gnadenlos aus und baute den Druck weiter auf. In der 14. Minute gelang David Duric das 2:0, was die Dominanz der Heimmannschaft weiter unterstrich. Duric zeigte sich besonders motiviert und konnte in der 32. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages das Ergebnis auf 3:0 erhöhen. Die erste Halbzeit endete mit einem deutlichen Vorsprung für SK Cro-Vienna, während Wiener Akademik sichtlich um Fassung rang.

SK Cro-Vienna lässt nicht nach

Auch in der zweiten Hälfte ließ die Intensität von SK Cro-Vienna nicht nach. Trotz des klaren Vorsprungs spielte die Mannschaft weiterhin zielstrebig und suchte nach Möglichkeiten, das Ergebnis weiter zu verbessern. Wiener Akademik hingegen schaffte es kaum, gefährliche Aktionen vor dem Tor der Gastgeber zu kreieren. Die Bemühungen des Gastteams blieben weitgehend erfolglos, und die Verteidigung von SK Cro-Vienna stand sicher. In der 75. Minute krönte Marko Zivkovic seine Leistung mit dem vierten Tor für SK Cro-Vienna und besiegelte damit den Endstand von 4:0. Dieser Treffer unterstrich einmal mehr die Überlegenheit der Heimmannschaft in diesem Spiel.

Das Spiel endete schließlich ohne weitere Tore, und SK Cro-Vienna konnte einen überzeugenden Sieg feiern. Die Mannschaft zeigte eine geschlossene Teamleistung und ließ zu keinem Zeitpunkt Zweifel am Ausgang des Spiels aufkommen. Wiener Akademik musste sich geschlagen geben und wird aus dieser Niederlage lernen müssen, während SK Cro-Vienna den Sieg und die damit verbundenen drei Punkte genießen kann.

Anton Grubesic: "Wir mussten nach dem Erfolg gegen Inzersdorf die ein oder andere verletzungsbedingte Umstellung durchführen. Die Jungs haben das aber richtig gut gemacht, von Anfang an dominiert und nur zu Beginn ein wenig Abstimmungsprobleme gehabt. Natürlich hat uns auch der frühe Treffer geholfen. Es war auch das dritte Mal zu Null. Lediglich die Chancenverwertung hätte besser sein können. Wenn man das bei einem 4:0 behauptet, sagt das eigentlich eh schon alles."

Cro-Vienna: Antonio Stjepanovic - Vid Vlasic, Dusan Jolovic (K), Manuel Mala - Frano Bosnjak, Ivan Bosnjak, Erich Mike, David Duric, Ivan Pranjic - Drago Durcevic, Marko Zivkovic



Ersatzspieler: Marco Markovic, Mateo Filipovic, Salih Sahintürk, Daniel Banovic, Patrik Rezo, Adrian Nakic



Trainer: Anton Grubesic

Wiener Akademik: Lukas Obernosterer, Sharif Osman, Vincent Soriano, Leonard Hermanns, Jakob Moser, Halilibraim Haliibryam, Aleksandar Miladinovic (K), Enis Bajrami, El Emin Bozan, Jonas Ognar, Zeljko Cuso



Ersatzspieler: Noah Mörwald, Dejan Ninic, Ronald Ogbeide, Muharrem Köse, Mohamed Ali



Trainer: Dragan Marmat

Oberliga A: Cro-Vienna : Wiener Akademik - 4:0 (3:0)

75 Marko Zivkovic 4:0

32 David Duric 3:0

14 David Duric 2:0

5 Vid Vlasic 1:0

Details

