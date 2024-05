Krimi zwischen Kalksburg-Rodaun und FC Union 12 endet Remis

Details Donnerstag, 09. Mai 2024 19:01

Im Rahmen der 21. Runde der Oberliga A (W) lieferten sich Kalksburg-Rodaun und FC Union 12 ein aufregendes Fußballduell, das schlussendlich mit einem 2:2 Unentschieden endete. Beide Teams zeigten eine starke Leistung und boten den Zuschauern ein spannendes Match mit zahlreichen Höhepunkten. Die Tore verteilten sich gleichmäßig über beide Halbzeiten, wobei die Heimmannschaft zunächst eine frühe Führung erarbeitete, die jedoch in der zweiten Hälfte von FC Union 12 egalisiert wurde.

Frühe Führung für Kalksburg-Rodaun

Das Spiel begann dynamisch mit dem Anpfiff und Kalksburg-Rodaun verschwendete keine Zeit, um den Ton anzugeben. Bereits in der 4. Minute konnte Stefan Swoboda nach einer ausgezeichneten Kombination das erste Tor für die Heimmannschaft erzielen und den Fans Grund zum Jubeln geben. Die Freude verdoppelte sich in der 13. Minute, als Viktor Gojkovic das Leder erneut im Netz von FC Union 12 versenkte und somit auf 2:0 erhöhte. Die Heimmannschaft dominierte die erste Halbzeit und ging mit einem beruhigenden Vorsprung in die Pause.

FC Union 12 schlägt zurück

Nach der Halbzeitpause kam FC Union 12 mit erneuertem Elan zurück auf das Spielfeld. Ihr Engagement zahlte sich in der 35. Minute aus, als Philipp Lou nach einem präzisen Angriff den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. Dieses Tor gab den Gästen sichtlich Auftrieb, und sie spielten fortan mutiger und zielstrebiger. Die Bemühungen von FC Union 12 wurden schließlich in der 65. Minute belohnt, als Youssef Ayed vom Elfmeterpunkt einen weiteren Treffer erzielte und somit das Spiel zum 2:2 ausglich. Ayed’s Tor sorgte für Spannung bis zu den letzten Minuten des Spiels.

Die verbleibende Spielzeit war von intensiven Bemühungen auf beiden Seiten geprägt, doch trotz einiger Chancen gelang es keinem der Teams, den entscheidenden Treffer zu setzen. Das Spiel endete nach einer vierminütigen Nachspielzeit mit einem gerechten Unentschieden, das beide Mannschaften angesichts der gezeigten Leistung verdient hatten.

Dieses Ergebnis lässt beide Teams mit gemischten Gefühlen zurück, da sowohl Kalksburg-Rodaun als auch FC Union 12 Chancen auf einen Sieg hatten. Beide Trainer dürften jedoch die Resilienz und den Kampfgeist ihrer Mannschaften schätzen, die sie unter Beweis gestellt haben. Mit diesem Punkt bleiben die Hoffnungen in der Liga weiterhin offen, und beide Teams werden aufbauend auf dieser Leistung in die kommenden Spiele gehen.

Stimme zum Spiel:

Christian Voith (Präsident Kalksburg): "Ich denke, dass Remis am Ende ein gerechtes Ergebnis ist. Wir waren in der ersten Halbzeit besser, haben aber verabsäumt, das dritte Tor zu machen. Im zweiten Durchgang war der Gegner besser. Insofern nehmen wir den Punkt mit und bereiten uns schon wieder auf das nächste Spiel vor."

Aufstellungen:

Kalksburg-Rodaun: Vladan Pesic - Marko Cakic (K), Armin Petronijevic, Leonardo Juric, Argjent Shala - Milosh Raykovich, Nikola Petrovic, Danilo Andelkovic, Viktor Gojkovic, Stefan Swoboda - Jovan Savic



Ersatzspieler: Denis Simic, Amil Kurtisi, Boris Stanojcic, Ardian Hila, Kevin Täuber, Antonio Kristic



Trainer: Alexander Horvath

Union 12: Maximilian Gutmann (K) - Amir Besic, Lukas Ereiz, Manuel Gasser, Philipp Dorfstätter - Florian Hladovsky, Philipp Lou, Youssef Ayed, Hadis Zukanovic - Kerwin Cindea, Christoph Führer



Ersatzspieler: Filip Radovanovic, Mohamad Barakat, Ahmed Barakat, Sener Altuntas, Sina Mohseni, Florian Tschiderer



Trainer: Vahid Halilovic

Oberliga A: Kalksburg-Rodaun : Union 12 - 2:2 (2:1)

65 Youssef Ayed 2:2

35 Philipp Lou 2:1

13 Viktor Gojkovic 2:0

4 Stefan Swoboda 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.