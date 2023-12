KSC/FCB Donaustadt: "Trainieren seit dem 12. Dezember schon wieder!"

Details Freitag, 22. Dezember 2023 21:54

Der KSC/FCB Donaustadt beendete die Hinrunde in der Oberliga Bauf dem fünften Tabellenplatz. Die Donaustädter fuhren 23 Punkte ein, liegen aber schon 13 Punkte hinter Leader Essling. Mit der Punkteausbeute dürfte man wohl zufrieden sein, mit dem Rückstand wohl weniger. LIGAPORTAL sprach nun mit dem Trainer Christian Windisch. Wir wollten wissen, was gerade im Verein passiert und ob sich die Saisonziele durch die Hinrunde verändert haben.

LIGAPORTAL: Wie zufrieden bist du mit der Hinrunde?

Christian Windisch: "Da ich meine Mannschaft erst im Sommer als Trainer übernommen habe, bin ich mit der Leistung sehr zufrieden."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Christian Windisch: "Das war definitiv, dass wir 6 Runden vom Start weg ungeschlagen waren. Das hat es in der Vereinsgeschichte noch nie gegeben."

LIGAPORTAL: Wie sehr genießt du die Winterpause?

Christian Windisch: "Gar nicht, weil ich mich schon um die Vorbereitung für die Rückrunde kümmere."

LIGAPORTAL: Wie hält sich die Mannschaft fit?

Christian Windisch: "Das heißt, wir trainieren seit dem 12. Dezember in der eigenen Kraftkammer einmal pro Woche und jeden Freitag haben wir 2 Stunden Hallentraining."

LIGAPORTAL: Haben sich die Saisonziele durch den Herbst verändert?

Christian Windisch: "Nein, natürlich nicht! Der Vorstand hat mir von Anfang an gesagt, dass der Verein nicht wie in den letzten Jahren irgendwo unten in der Tabelle herumkrebsen möchte. Mein Saisonziel ist es, unter den ersten 5 abzuschließen."

LIGAPORTAL: Wie wichtig sind Onlineportale wie Ligaportal für den Amateurfußball?

Christian Windisch: "Sehr, sehr wichtig! Ich persönlich muss sagen, dass Ligaportal das richtig super macht."

LIGAPORTAL: Wie viele Punkte braucht es heuer für den Meistertitel bzw. den Klassenerhalt?

Christian Windisch: "Das ist keine leichte Frage. Ich schätze, der Meister muss so um die 65 bis 70 Punkte haben."

LIGAPORTAL: Wird es Transfers geben?

Christian Windisch: "Da läuft derzeit mein Handy ziemlich heiß. Es rufen oder schreiben mich viele Spieler an. Derzeit haben wir schon zwei von der Wienerstadtliga verpflichten können. Details dazu folgen in Kürze."

Foto-Copyright: KSC/FCB Donaustadt