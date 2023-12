"Unterm Strich passt es." - SV Marianum mit Herbst nicht unzufrieden

Details Mittwoch, 27. Dezember 2023 13:13

Der SV Marianum beendete die Hinrunde in der Oberliga Bauf dem sechsten Tabellenplatz. Die Mannschaft fuhr 20 Punkte ein. Ob man damit zufrieden ist? LIGAPORTAL sprach nun mit dem Trainer Roman Guryca. Wir wollten wissen, was gerade im Verein passiert und ob sich die Saisonziele durch die Hinrunde verändert haben.

LIGAPORTAL: Wie zufrieden bist du mit der Hinrunde?

Roman Guryca: "Grundsätzlich war es für uns in Ordnung, wir hätten uns zwar den einen oder anderen Punkt mehr erhofft, aber unterm Strich passt es."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Roman Guryca: "Es gab viele schöne Momente, wie zum Beispiel den Sieg gegen Royal Persia oder den Aufstieg in die 3. Cuprunde. Unser Highlight war aber sicher das Derby gegen die Marswiese. Trotz Niederlage ein Hammer Spiel mit super Stimmung."

LIGAPORTAL: Wie sehr genießt du die Winterpause?

Roman Guryca: "Es ist schon herrlich, auch mal Zeit für andere Dinge zu finden, am Ende bist du nach dem letzten Spiel im Gedanken aber eh schon wieder in der Vorbereitung."

LIGAPORTAL: Wie hält sich die Mannschaft fit?

Roman Guryca: "Die Jungs haben einen Trainingsplan bekommen und gehen selber auch noch 2 x pro Woche in die Westside Soccer Arena."

LIGAPORTAL: Haben sich die Saisonziele durch den Herbst verändert?

Roman Guryca: "Unsere Ziele sind nach wie vor die gleichen. Ich will unseren relativ großen Kader mit den vielen jungen Spielern, leistungstechnisch weiterhin möglichst schnell auf einen gemeinsamen Nenner bringen um so noch mehr Breite in unser Spiel zu bekommen."

LIGAPORTAL: Wie wichtig sind Onlineportale wie Ligaportal für den Amateurfußball?

Roman Guryca: "Ich finde es sehr cool, dass es auch für den Amateurfußball eine professionelle Plattform gibt, die die vielen guten Leistungen der Vereine in die Öffentlichkeit trägt."

LIGAPORTAL: Wie viele Punkte braucht es heuer für den Meistertitel bzw. den Klassenerhalt?

Roman Guryca: "Ich denke wir haben weder mit dem Ab- noch mit dem Aufstieg etwas zu tun. Wir wollen aber auf jeden Fall noch ein paar Plätze nach oben gut machen und zumindest wieder eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr erreichen."

LIGAPORTAL: Wird es Transfers geben?

Roman Guryca: "Wir sind an einem Tormann dran - drückt die Daumen, dass es klappt (grinst)."

Foto-Copyright: SV Marianum