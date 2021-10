Marianum spielt Kapellerfeld schwindelig!

Details Montag, 04. Oktober 2021 12:58

SV Marianum kam gegen FC Kapellerfeld zu einem klaren 4:1-Erfolg. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Marianum die drei Zähler und war dabei nur selten wirklich gefordert. Fixiert wurde der Heimsieg allerdings erst so richtig in den Schlussminuten.

Blitzstart

Kapellerfeld geriet schon in der dritten Minute in Rückstand, als Georg Wiedmann das schnelle 1:0 für Marianum erzielte. Noch nicht einmal richtig am Platz, lagen die Gäste damit schon in Rückstand. Doch auch mit Fortdauer der Partie sollte es nicht besser werden. In der 39. Minute erhöhte Niklas Sommerer auf 2:0 für SV Marianum. Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Halbzeitpause.

Noch kurz spannend

Im zweiten Durchgang erkannten die Gäste dann den Ernst der Lage. Lukas Wacek witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für FC Kapellerfeld ein (68.). Der neu geschöpfte Mut konnte jedoch nicht in weitere Tore umgemünzt werden. Im Gegenteil: Sommerer beseitigte mit seinen Toren (81./89.) die letzten Zweifel am Sieg von Marianum. Als der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 4:1 letztlich abpfiff, hatte SV Marianum die drei Zähler unter Dach und Fach.

Bei Marianum präsentierte sich die Abwehr angesichts 18 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (16). Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo SV Marianum nun auf dem sechsten Platz steht.

Kapellerfeld bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Mit dem Gewinnen tut sich der Gast weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Ein Sieg, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von FC Kapellerfeld bei. In dieser Saison sammelte SV Marianum bisher zwei Siege und kassierte drei Niederlagen.

Nächster Prüfstein für Marianum ist SC Maccabi Wien (Sonntag, 14:00 Uhr). Kapellerfeld misst sich am selben Tag mit FC Royal Persia (16:25 Uhr).

Oberliga B: SV Marianum – FC Kapellerfeld, 4:1 (2:0)

3 Georg Wiedmann 1:0

39 Niklas Sommerer 2:0

68 Lukas Wacek 2:1

81 Niklas Sommerer 3:1

89 Niklas Sommerer 4:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!