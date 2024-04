In Gedenken an Vorstandsmitglied: SV Essling deklassiert SC Elite

Details Montag, 08. April 2024 08:01

Der SV Essling erteilte SC Elite Samstagnachmittag eine Lehrstunde und gewann mit 6:0. Im Vordergrund stand an diesem Spieltag bei den Hausherren aber weniger der Sieg sondern die Verabschiedung eines langjährigen Vorstandsmitglieds. Mario Miedl verstarb vor ein paar Tagen im Alter von erst 35 Jahren. "Für alle im Verein ein schwerer Schlag. Wir wollten ihm natürlich in einer Trauerminute, inkl. angemeldeter Bengalos entsprechend gedenken", auch für Essling-Coach Horst Gruber kein einfaches Spiel. Das 6:0, das die Esslinger immer mehr Richtung Meistertitel und Aufstieg brachte, wurde dann schon zur Nebensache.

Auf Trauerminute folgt absolute Dominanz

Vor dem Spiel wurde, wie bereits erwähnt, dem verstorbenen Mario Miedl mit einer Trauerminute gedacht. Danach waren die Hausherren derart drückend überlegen, dass es an ein Wunder grenzte, dass es zur Pause nur 2:0 stand. Ein Doppelpack brachte den Tabellenprimus in eine komfortable Position: Daniel Kirchner war gleich zweimal zur Stelle (26./29.). "Wir hätten aber deutlich mehr Tore machen können. An diesem Tag wollte ich das den Jungs aber nachsehen, denn auch für sie war es keine einfache Zeit".

"Bus vor dem Tor" brachte Elite nichts

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts am Spiel. "Die (Anm. SC Elite) haben quasi einen Bus vor dem eigenen Tor geparkt und trotzdem sind wir super durchgekommen", war Gruber mit den Lösungen seiner Mannschaft nach der Pause zufrieden. SV Essling baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus: 3:0 für die Gastgeber durch ein Eigentor von Iman Ezati in der 54. Minute. Für das 4:0 von Essling sorgte Luca Vojinovic, der in Minute 65 zur Stelle war. In der 70. Minute legte SVE zum 5:0 nach. Martin Reisinger vollendete zum sechsten Tagestreffer in der 85. Spielminute. Letztlich fuhr SV Essling einen souveränen Erfolg ein.

Horst Gruber: "Es war keine einfach Situation im gesamten Verein, war doch das Begräbnis auch erst am Freitagnachmittag. Alle haben ihn gekannt, somit bekommst du das auch nicht aus dem Kopf heraus. Dafür haben es die Jungs super gemeistert und auch gegen einen sehr tiefstehenden Gegner gute Lösungen gefunden."

Am kommenden Sonntag tritt SV Essling bei Dynamo Wollers an, während SC Elite einen Tag zuvor SR Donaufeld 1b empfängt.

Ligaportal wünscht den Angehörigen und dem gesamten Verein SV Essling ein aufrichtiges Beileid und viel Kraft in dieser schweren Zeit.

SV Essling: Dominik Szucsits - Philipp Puza, Dejan Velimirovic, Martin Reisinger - Nico Wittrich, Bernhard Artner (K), Daniel Kirchner, Anton Heissenberger, Luca Vojinovic, Sebastian Nichitoi - Alexander Kriegel



Ersatzspieler: Filip Popovic, Karim Sellini, Manuel Summer, Mario Blaumüller, Patrick Larisch, Anton Tödling



Trainer: Horst Gruber

Elite: Christopher Janecek (K), Abdi Adan Mohamed, Balthasar Bachmair, Ender Nar, Iman Ezati, Mouemen Abidli, Firat Dag, Mohamed Soliman, Ahmethan Özbek, Oguz Efe, Goran Petrovic



Ersatzspieler: Rudi Alomar, Burak Güngör, Abdallah Alashgar, Darko Mitrovic, Helmut Janecek, Abdul Rahman Hamid Azizi



Trainer: Helmut Janecek

Oberliga B: SV Essling – SC Elite, 6:0 (2:0)

85 Martin Reisinger 6:0

70 Anton Toedling 5:0

65 Luca Vojinovic 4:0

54 Eigentor durch Iman Ezati 3:0

29 Daniel Kirchner 2:0

26 Daniel Kirchner 1:0

Foto: Lisa Marie Gruber/SV Essling

